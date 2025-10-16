Bắt giữ tàu hàng quốc tịch Panama cập cảng Quy Nhơn 16/10/2025 21:56

Ngày 16-10, VKSND khu vực 1 tỉnh Gia Lai thông tin viện đã kiểm sát việc TAND khu vực 1 tỉnh Gia Lai bắt giữ tàu Zhi Ying Chang Shun, quốc tịch Panama, vận chuyển 8.800 tấn phân Ammonium Sulphate từ cảng Trung Quốc đến cập cảng Quy Nhơn, Gia Lai.

Tàu Zhi Ying Chang Shun vận chuyển 8.800 tấn phân bón cập cảng Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC.

Theo đó, TAND khu vực 1 tỉnh Gia Lai quyết định bắt giữ tàu trên theo đơn yêu cầu bắt giữ ngày 6-10 của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí (PVFCCo). Thời hạn bắt giữ tối đa 30 ngày.

PVFCCo là chủ lô hàng trên theo hợp đồng mua bán với Samsung C&T Singapore Pte Ltd.

Trước đó, ngày 1-10, tàu Zhi Ying Chang Shun cập cảng Quy Nhơn để dỡ hàng. Quá trình dỡ hàng, nắp hầm đóng chậm dẫn đến hàng tại các hầm số 1, 2, 3 bị ướt mặt trong khoảng 25 phút.

Do vậy, công ty gửi đơn đề nghị TAND khu vực 1 tỉnh Gia Lai ra quyết định bắt giữ để đảm bảo cho việc giải quyết khiếu nại hàng hải là tổn thất hoặc thiệt hại hàng hóa. Giá trị hàng hóa thiệt hại ước tính khoảng 300.000 USD.