Bất ngờ vì những công dụng của bã cà phê 25/08/2025 16:00

(PLO)- Theo các nghiên cứu quốc tế, bã cà phê có thể được tận dụng trong nông nghiệp, chăm sóc da, khử mùi, thậm chí là bảo vệ sức khỏe nếu biết dùng đúng cách.

Giá trị cho vườn cây và môi trường

Theo Tiến sĩ Debra Sullivan, bã cà phê chứa nitơ, kali, magie cùng nhiều hợp chất hữu cơ giúp cải thiện chất lượng đất và thúc đẩy sự phát triển của cây trồng.

Một nghiên cứu năm 2016 cho thấy, phân trộn có tỉ lệ 40% bã cà phê vừa tạo ra ít khí thải nhà kính, vừa đạt chất lượng cao nhất. Đặc biệt, bã cà phê còn có khả năng hấp thụ kim loại nặng, góp phần giảm ô nhiễm đất.

Ngoài ra, bã cà phê còn hoạt động như một loại “thuốc trừ sâu” tự nhiên. Caffeine trong bã có thể xua đuổi kiến, muỗi, ngăn sên và ốc sên phá hoại cây. Nghiên cứu năm 2023 chỉ ra rằng, khi phủ lớp bã cà phê dày 1 cm trên mặt chậu, hiệu quả ngăn sên kéo dài trong 7 tháng đầu.

Bã cà phê có rất nhiều lợi ích có thể bạn chưa biết.

Ứng dụng trong chăm sóc thú cưng

Chỉ cần xát nhẹ bã cà phê lên lông chó mèo sau khi tắm, bọ chét có thể bị loại bỏ một cách tự nhiên. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo tuyệt đối không cho thú cưng ăn bã cà phê, bởi điều này có thể gây ngộ độc.

Khử mùi và làm sạch không gian sống

Đặt một chén bã cà phê đặt trong tủ lạnh, ngăn kéo hay giày dép sẽ giúp hút sạch mùi hôi khó chịu. Nhờ đặc tính mài mòn và kháng khuẩn, bã cà phê còn là chất tẩy rửa tự nhiên, có thể cọ rửa bồn rửa, nồi chảo, vỉ nướng mà không cần hóa chất mạnh. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng trên vật liệu xốp để tránh để lại vết ố nâu.

Một trong những lợi ích thiết thực của bã cà phê là thúc đẩy sự phát triển của cây trồng.

Làm đẹp với bã cà phê

Trong lĩnh vực làm đẹp, bã cà phê được xem như một loại tẩy tế bào chết hiệu quả, hỗ trợ làm sáng da, giảm quầng thâm mắt và cải thiện tình trạng cellulite nhờ caffeine.

Các hạt thô giúp loại bỏ tế bào chết, kích thích tuần hoàn máu và làm da săn chắc hơn. Người dùng có thể trộn bã với nước hoặc mật ong để massage da và môi.

Những công dụng ít ai ngờ

Không dừng lại ở đó, bã cà phê còn được tận dụng để nhuộm vải, giấy, che vết xước đồ gỗ, làm giá thể trồng nấm hoặc làm mềm thịt khi ướp. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo bạn không nên sử dụng thường xuyên trong thực phẩm, vì bã cà phê có chứa cafestol và kahweol, hai hợp chất có thể làm tăng cholesterol máu nếu dùng nhiều.

Lợi ích sức khỏe và lưu ý khi sử dụng

Một số nghiên cứu cho thấy bã cà phê có khả năng giảm viêm, chống stress oxy hóa, từ đó hỗ trợ phòng ngừa bệnh tiểu đường tuýp 2, đột quỵ và ung thư. Mặc dù vậy, nhiều bác sĩ khuyến nghị không nên đưa bã cà phê đã qua sử dụng vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Người dùng cũng cần lưu ý, không phải cây trồng nào cũng phù hợp với bã cà phê. Khi bảo quản, nên để trong hộp kín hoặc túi zip, tránh ẩm mốc để đảm bảo chất lượng.

Theo Healthline, bã cà phê - thứ thường bị bỏ đi lại được các nhà khoa học chứng minh là nguồn tài nguyên hữu ích cho môi trường và đời sống hằng ngày.