Bé gái nhập viện vì chơi bong bóng xà phòng mua trước cổng trường 11/05/2026 18:17

(PLO)- Một bé gái ở Đắk Lắk phải nhập viện cấp cứu vì bong bóng xà phòng rơi trúng mắt, gây sưng, ngứa, rát.

Ngày 11-5, bác sĩ Trần Thị Mỹ Giêng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận đơn vị đã điều trị cho một bệnh nhi 5 tuổi bị viêm kết mạc dị ứng cấp tính do tiếp xúc với hóa chất từ đồ chơi.

Loại đồ chơi khiến bé gái phải nhập viện. Ảnh: N.D

Theo bác sĩ Trần Thị Mỹ Giêng, qua thăm khám, cả hai mắt bệnh nhi đều sưng đỏ, đau rát và bị viêm kết mạc nhưng chưa ghi nhận tổn thương giác mạc.

“Sau hai ngày điều trị, bé gái đã ổn định sức khỏe và được xuất viện vào trưa nay 11-5”, bác sĩ Giêng nói.

Qua vụ việc, bác sĩ Giêng khuyến cáo, hiện nay tại nhiều tuyến đường, cổng trường, xuất hiện không ít loại đồ chơi trẻ em giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Riêng trò chơi bong bóng, không rõ chứa chất gì bên trong nên phụ huynh cần thận trọng, lựa chọn đồ chơi an toàn cho trẻ nhỏ.

Khi trẻ chơi đùa, người lớn cần giám sát, hướng dẫn trẻ rửa tay sạch sẽ, tránh đưa tay lên mắt, mũi hoặc miệng. Trong trường hợp hóa chất dính vào mắt hay miệng, cần nhanh chóng rửa sạch cho trẻ, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc mà phải đưa đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 9-5, bé gái NLPV (5 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sưng và đau nhức hai mắt.

Người nhà bé gái cho biết bé này được bà mua cây thổi bong bóng xà phòng trước cổng trường. Khi về nhà, bé đem ra chơi và không may để dung dịch văng vào mắt. Chỉ khoảng 10 phút sau, mắt bé gái bắt đầu ngứa rát, hai mí mắt sưng đỏ dần và chảy nước mắt liên tục.

Người thân nhanh chóng rửa mắt cho bé gái bằng nước sạch nhưng các triệu chứng không thuyên giảm nên phải đưa đến bệnh viện.

Sau khi sức khỏe bé V ổn định, mẹ của bé gái này đã đăng tải trường hợp của con mình lên mạng xã hội để khuyến cáo mọi người nâng cao cảnh giác, cẩn thận khi mua đồ chơi cho con trẻ.

Bài chia sẻ của người mẹ nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng vì đồ chơi tưởng chừng vô hại như bong bóng xà phòng lại có thể khiến trẻ bị dị ứng nghiêm trọng và phải nhập viện cấp cứu.