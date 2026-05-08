Đừng xem thường cơm nguội: Những sai lầm khi hâm nóng có thể gây hại sức khỏe 08/05/2026 19:22

(PLO)- Hâm nóng cơm nguội là thói quen quen thuộc của nhiều gia đình, nhưng nếu làm sai cách, món ăn này có thể âm thầm trở thành mối nguy cho sức khỏe.

Theo Times Now, hâm nóng cơm nguội là thói quen quen thuộc trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, nếu bảo quản và xử lý không đúng cách, món ăn tưởng chừng vô hại này lại có thể trở thành nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Mối nguy không nằm ở hạt gạo, mà đến từ cách cơm được để nguội, bảo quản và hâm nóng sau đó.

Theo các chuyên gia y tế, cơm nấu chín nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn Bacillus cereus phát triển. Loại vi khuẩn này không chỉ gây rối loạn tiêu hóa mà trong một số trường hợp nghiêm trọng còn có thể đe dọa sức khỏe.

Vì sao cơm hâm nóng có thể gây nguy hiểm?

Cơm sau khi nấu chín vẫn có thể chứa bào tử của vi khuẩn Bacillus cereus, loại vi khuẩn có khả năng sống sót sau quá trình nấu ở nhiệt độ cao. Khi cơm để ngoài không khí trong thời gian dài, đặc biệt ở môi trường ấm, các bào tử này sẽ phát triển mạnh và sinh ra độc tố.

Điều đáng lo ngại là nhiều loại độc tố do vi khuẩn tạo ra có khả năng chịu nhiệt. Điều đó đồng nghĩa, dù cơm được hâm nóng lại, nguy cơ gây ngộ độc vẫn tồn tại.

Cơm nguội tưởng vô hại nhưng chỉ một sai lầm nhỏ khi bảo quản hay hâm nóng cũng có thể khiến vi khuẩn sinh sôi, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

"Hội chứng cơm chiên" là gì?

Các bác sĩ gọi đây là một dạng ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơm hoặc các món giàu tinh bột như mì, nui… bị nhiễm khuẩn. Triệu chứng thường xuất hiện khá nhanh, trong khoảng 6-12 giờ sau khi ăn.

Người bệnh bắt đầu trải qua các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy. Trong nhiều trường hợp, bệnh khởi phát đột ngột và có thể rất dữ dội, mặc dù thường sẽ thuyên giảm trong vòng một ngày. Trẻ nhỏ, người lớn tuổi và người có hệ miễn dịch yếu vẫn có nguy cơ gặp biến chứng nghiêm trọng hơn.

Những lỗi thường gặp mà bạn có thể mắc phải hàng ngày

Để cơm ở ngoài quá lâu

Một trong những sai lầm lớn nhất là để cơm đã nấu chín ở nhiệt độ phòng trong nhiều giờ. Điều kiện ấm áp tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh chóng.

Làm nguội chậm

Cơm sau khi nấu nếu không được làm nguội và bảo quản kịp thời sẽ dễ bị nhiễm khuẩn.

Bảo quản không đúng cách

Đựng cơm trong hộp không kín hoặc để quá lâu trong tủ lạnh có thể làm tăng nguy cơ hư hỏng và nhiễm khuẩn.

Hâm nóng nhiều lần

Việc hâm đi hâm lại nhiều lần không chỉ làm giảm chất lượng món ăn mà còn làm tăng nguy cơ tích tụ độc tố từ vi khuẩn.

Cách bảo quản cơm an toàn

Làm nguội nhanh

Sau khi cơm nguội bớt, nên cho vào tủ lạnh càng sớm càng tốt, lý tưởng là trong vòng 1 giờ sau khi nấu.

Dùng hộp kín

Bảo quản cơm trong hộp kín giúp hạn chế hơi ẩm và tránh nhiễm khuẩn từ môi trường bên ngoài.

Giữ lạnh đúng nhiệt độ

Nên bảo quản cơm ở nhiệt độ dưới 5°C để làm chậm sự phát triển của vi khuẩn.

Ăn sớm

Tốt nhất nên sử dụng cơm thừa trong vòng 24 giờ để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cơm nguội không phải là thực phẩm nguy hiểm nếu được bảo quản và sử dụng đúng cách. Chỉ với vài nguyên tắc đơn giản như làm nguội nhanh, bảo quản hợp vệ sinh và hâm nóng đúng cách, bạn hoàn toàn có thể tận dụng cơm thừa mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe.