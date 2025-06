Bé trai 12 tuổi tỉnh dậy sau 2 tuần hôn mê sâu 26/06/2025 15:56

Bệnh nhi NKN (12 tuổi, ngụ Phú Thọ), từ hơn 2 năm trước đã có hiện tượng mệt nhiều, chóng mặt khi chơi thể thao. Gia đình đưa em đi khám, được các bác sĩ chẩn đoán dị dạng động tĩnh mạch (AVM) tuỷ cổ bẩm sinh, vị trí C1-C3. Đây là một căn bệnh hiếm gặp và vô cùng nguy hiểm.

Bố của bệnh nhi - một bác sĩ ngoại khoa, hiểu rõ về mức độ nghiêm trọng và những nguy cơ do căn bệnh mà con mình mắc phải.

"Gia đình đã đưa con đi thăm khám nhiều nơi, phần lớn đều khuyên về theo dõi, giữ gìn, tránh vận động mạnh bởi tỉ lệ can thiệp chỉ 50-50, thậm chí không ai nói trước điều gì có thể xảy ra” - bố bệnh nhi chia sẻ.

Chiều 17-2, trong lúc đang chơi đùa ở nhà, không có dấu hiệu báo trước, N đột ngột nằm gục xuống, mất ý thức, ngừng tuần hoàn.

Tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ), sau 2 phút cấp cứu khẩn trương, tim của bệnh nhi đập trở lại nhưng em vẫn rơi vào hôn mê sâu, phổi phù nặng, huyết áp tụt, suy hô hấp nặng phải thở máy, dùng vận mạch.

Hình ảnh chụp não cho thấy xuất huyết quanh cuống não và não thất IV do vỡ AVM tuỷ cổ, một tình huống vô cùng nguy kịch, thách thức mọi giới hạn của y học.

Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để can thiệp. Tại đây, bệnh nhi được đặt máy theo dõi áp lực nội sọ, hạ thân nhiệt trung tâm đảm bảo hạn chế tổn thương, lọc máu.

Ngày 18-2, tình trạng suy hô hấp, phù phổi của trẻ không được cải thiện, thậm chí nguy hiểm hơn cả tình trạng áp lực nội sọ tăng cao trước đó, cũng như vấn đề xuất huyết não.

SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu) của bệnh nhi giảm thấp, nguy cơ tổn thương não lớn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã liên hệ hội chẩn khẩn với Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai (

Bệnh nhi được chỉ định áp dụng phương án hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (VV-ECMO) giúp duy trì sự sống trước khi được chuyển tuyến.

Trong lúc đang chơi đùa ở nhà, không có dấu hiệu báo trước, bệnh nhân đột ngột gục xuống, mất ý thức, rơi vào hôn mê sâu. Ảnh: BVCC

Ngày 19-2, N được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng phổi phù nặng, viêm phổi biến chứng ARDS, xuất huyết não ở vị trí thân não, tiên lượng rất nặng.

Sau khi hội chẩn toàn viện, các bác sĩ quyết định đưa ra chiến lược điều trị toàn diện: Kiểm soát phù não, điều trị ARDS, chống nhiễm khuẩn, kiểm soát thân nhiệt, đồng thời đề xuất can thiệp nút mạch AVM - một quyết định táo bạo giữa muôn vàn rủi ro.

Chiều 21-2, sau hơn 1 giờ, ca can thiệp đã thành công.

Theo các bác sĩ, đây là ca can thiệp có mức độ rủi ro rất cao, do vị trí AVM nằm sâu vùng cổ. Nếu nút mạch (một thủ thuật can thiệp nhằm làm tắc nghẽn có chủ đích các mạch máu bất thường trong cơ thể) thành công, sẽ giúp kiểm soát nguy cơ xuất huyết tái phát, tạo tiền đề cho quá trình hồi phục của bệnh nhân.

Những ngày tiếp theo là chặng đường đầy nỗ lực của toàn bộ ekip hồi sức tích cực: Từ giảm phù phổi, kiểm soát huyết động, chống nhiễm trùng đến từng bước cai ECMO, máy thở cho người bệnh.

Ngày 25-2, bệnh nhi tỉnh, nhận biết được người thân. Ngày 27-2, bệnh nhân được rút ECMO và đến ngày 6-3 thì toàn bộ thiết bị hỗ trợ được tháo bỏ.

"Bệnh nhân đã hồi phục ngoạn mục, nhận thức tốt, chức năng vận động cải thiện từng ngày" - Bệnh viện Bạch Mai cho biết. Sau đó, N được chuyển viện về tuyến dưới để phục hồi chức năng.

Hiện, sau hơn 4 tháng kể từ ngày xảy ra biến cố, N đã hoàn toàn hồi phục về sức khoẻ, trí tuệ, ký ức.