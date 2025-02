Bến Tre giao 4 khu vực mỏ cát theo cơ chế đặc thù 09/02/2025 15:02

Ngày 9-2, Sở TN&MT tỉnh Bến Tre cho biết thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cung cấp nguồn nguyên vật liệu (cát san lấp) cho các dự án trọng điểm phía Nam, đến nay tỉnh Bến Tre đã thực hiện giao 4 khu vực mỏ khoáng sản (cát lòng sông) cho nhà thầu thi công theo cơ chế đặc thù, không qua đấu giá.

Đơn vị được giao khai thác tiến hành khai thác tại khu vực mỏ cát lòng sông tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Các khu vực mỏ cát được giao gồm: Khu vực mỏ cát lòng sông Tiền thuộc xã Phú Đức, huyện Châu Thành, trữ lượng 1.124.511 m3; Khu vực khoáng sản cát lòng sông Tiền thuộc xã Định Trung, huyện Bình Đại, trữ lượng 787.728 m3; Khu vực khoáng sản cát lòng sông Tiền thuộc xã Sơn Định, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, trữ lượng 1.015.883 m3 và Khu vực khoáng sản cát lòng sông Ba Lai thuộc xã Phong Nẫm, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm và xã Châu Hưng, xã Thới Lai, huyện Bình Đại, trữ lượng 661.040 m3.

Việc khai thác 4 khu vực khoáng sản theo cơ chế đặc thù nhằm cung cấp vật liệu cho các dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 và dự án thành phần 3 thuộc dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Theo đó, tổng số tiền thu được từ việc giao khoáng sản theo cơ chế đặc thù khoảng 25 tỉ đồng, số tiền này sẽ được nộp vào ngân sách tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh việc khai thác các mỏ cát theo cơ chế đặc thù không thông qua hình thức đấu giá, đến nay tỉnh Bến Tre đã hoàn thành việc đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát gồm: Mỏ Quới Sơn thuộc xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, trữ lượng 1.073.695 m3; Mỏ An Hiệp - An Ngãi Tây thuộc xã An Hiệp và xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, trữ lượng 1.463.610 m3; Mỏ An Đức - An Hòa Tây thuộc xã An Đức và xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, trữ lượng 1.696.818 m3.

Khai thác mỏ cát tại lòng sông Tiền thuộc xã Định Trung, huyện Bình Đại theo cơ chế đặc thù

Hiện Sở TN&MT tỉnh Bến Tre và các đơn vị liên quan đang xúc tiến các thủ tục chuẩn bị khai thác các mỏ cát đã qua đấu giá nêu trên.

Tổng số tiền thu được từ đấu giá khoảng 488 tỉ đồng, sẽ được nộp vào ngân sách tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và góp phần đảm bảo việc khai thác tài nguyên hiệu quả, tránh lãng phí.

Theo Sở TN&MT tỉnh Bến Tre, mục đích khai thác 3 mỏ cát này là để cung cấp vật liệu cho các dự án, công trình hạ tầng cơ sở và dân dụng trên địa bàn tỉnh, khu vực lân cận, đồng thời cung ứng một phần cát san lấp cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 3 TP.HCM, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo Sở TN&MT tỉnh Bến Tre, đối với các mỏ cát, khi tiến hành khai thác, các đơn vị phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, bao gồm: Việc khai thác phải cách bờ ít nhất 200 m, chỉ được khai thác từ 7 giờ đến 17 giờ, tuyệt đối không khai thác vào ban đêm.

Việc khai thác phải thực hiện đúng với số lượng thiết bị được phép và các thiết bị khai thác phải được đăng kiểm theo quy định. Ngoài ra, cần lắp đặt camera giám sát khai thác và thiết bị hành trình trên các phương tiện vận chuyển để cơ quan quản lý nhà nước có thể giám sát khối lượng khai thác.