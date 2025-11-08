Bên trong cuộc giằng co của giá vàng: Cơ hội hay rủi ro với người mua vàng? 08/11/2025 11:30

(PLO)- Giá vàng trong nước vừa trải qua một tuần giao dịch trầm lắng khi giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 chốt phiên cuối tuần thay đổi không đáng kể với tuần trước.

Sáng 8-11, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) duy trì ở mức 146,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, đi ngang so với phiên trước.

Tình hình tương tự diễn ra tại các doanh nghiệp vàng lớn khác như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Phú Nhuận, Mi Hồng… nhưng chênh lệch giữa giá mua và bán lại không đồng nhất.

Giá vàng nội đứng im, nhưng thị trường vẫn đầy bất ngờ

Cụ thể, tại Mi Hồng, mức chênh lệch này chỉ còn 1,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải là 1,4 triệu đồng/lượng (147 - 148,4 triệu), Bảo Tín Minh Châu ghi nhận chênh lệch 1,5 triệu đồng/lượng (146,9 - 148,4 triệu). Công ty SJC giữ ổn định khoảng cách giá mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng (146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng), trong khi Phú Quý niêm yết giá mua 145,4 triệu/lượng và bán 148,4 triệu đồng/lượng, kéo giãn khoảng cách lên 3 triệu đồng/lượng, ngang bằng với thị trường chợ đen (152 - 155 triệu đồng/lượng).

Vàng miếng SJC hiện đắt hơn giá vàng thế giới 21 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: T.L

Nhìn chung, giá vàng đi ngang, nhưng khoảng cách mua bán vẫn có sự khác biệt đáng kể giữa các doanh nghiệp. Khoảng cách này cũng hé lộ mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp vàng, khả năng điều tiết cung cầu.

Các loại vàng nhẫn 9999 cũng ghi nhận diễn biến tương tự, nhưng tại một số đơn vị, giá bán đã được điều chỉnh giảm, rút ngắn khoảng cách so với vàng miếng SJC.

Cụ thể, Công ty SJC duy trì giá mua bán ở mức 143,3 - 145,8 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên trước và ngang bằng với mức cuối tuần trước. Tương tự, PNJ và DOJI giữ nguyên giá mua 145 triệu đồng/lượng, bán 148 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng.

Trước đó, cách đây 3 tuần (21-10), giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đã lập đỉnh lịch sử 157,5 – 160,5 triệu đồng/lượng, cao hơn không chỉ so với vàng miếng SJC mà còn bỏ xa vàng nhẫn 9999 của các thương hiệu khác. Bởi cùng thời điểm, SJC neo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 151,1 – 153,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với Bảo Tín Minh Châu.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng bật tăng thêm hơn 23 USD/ounce, dao động quanh ngưỡng 3.999,6 USD/ounce. Vàng đang được hỗ trợ khi Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài ở mức kỷ lục đang khiến các nhà kinh tế thiếu dữ liệu để đánh giá sức khỏe nền kinh tế. Sự thiếu chắc chắn này lập tức lan sang thị trường vàng, buộc giới phân tích phải tìm kiếm dữ liệu từ những nguồn thay thế như chứng khoán và đồng USD.

Đà tăng giá vàng thế giới được củng cố nhờ đâu?

Dù triển vọng dài hạn vẫn vững, các chuyên gia cho rằng thị trường cần một chất xúc tác mới để tạo động lực bứt phá mốc 4.000 USD/ounce. Trong vài tuần tới, vàng có thể ít biến động, tuy nhiên giới phân tích đánh giá dư địa tăng giá vẫn lớn hơn nguy cơ giảm sâu.

Kim loại quý màu vàng đang dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce. Ảnh minh họa

Ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận giao dịch kim loại tại quỹ Britannia Global Markets, nhận định: "Việc giá vàng neo sát ngưỡng 4.000 USD/ounce phản ánh cuộc giằng co giữa các yếu tố cơ bản vẫn vững như hoạt động mua ròng từ ngân hàng trung ương và nhu cầu trú ẩn an toàn, ngay cả khi đồng USD hồi phục. Chúng tôi cũng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh hơn so với dự báo hiện tại của thị trường. Khi dữ liệu kinh tế được công bố trở lại, xu hướng giá vàng sẽ trở nên rõ ràng hơn".

Dự kiến Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đóng cửa vào tuần tới, đồng nghĩa thị trường cũng không nhận được các báo cáo lạm phát và doanh số bán lẻ.

Đồng quan điểm, ông Michael Brown, Chuyên gia phân tích cấp cao tại Pepperstone, cho rằng mốc 4.000 USD/ounce vẫn là thử thách lớn, nhưng xu hướng tăng dài hạn vẫn chiếm ưu thế.

"Vàng hiện dao động trong biên độ khá rộng 3.900–4.400 USD/ounce. Trong phạm vi này, rủi ro vẫn nghiêng về xu hướng tăng, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn, kỳ vọng lạm phát chưa được neo vững, cùng lực mua ổn định từ các quỹ ETF và ngân hàng trung ương", ông Brown phân tích.

Theo FedWatch của CME, thị trường hiện đặt cược 66% khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12 tới, thấp hơn nhiều so với trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào tuần trước, khi Chủ tịch Jerome Powell cảnh báo việc nới lỏng chính sách trong tháng 12 chưa phải điều chắc chắn.

Ông Matthew Piggott, Giám đốc Vàng và Bạc tại Metals Focus, nhận định rằng mức tăng giá vàng 50% trong năm nay khiến nhu cầu từ các ngân hàng trung ương tạm thời giảm, bởi giá cao đồng nghĩa họ cần mua ít hơn để đạt mục tiêu phân bổ.

Dù vậy, Piggott nhấn mạnh khó có thể thấy các ngân hàng trung ương ngừng mua vàng hoàn toàn, bởi bất ổn kinh tế và nhu cầu đa dạng hóa tài sản vẫn tiếp tục thúc đẩy quá trình tích lũy dự trữ.