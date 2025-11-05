Giá vàng trong nước đắt hơn 23 triệu đồng so với thế giới 05/11/2025 09:05

(PLO)- Giá vàng thế giới ngày 5-11, có dấu hiệu phục hồi sau khi lùi về mức thấp nhất một tháng qua, trong bối cảnh chỉ số USD-Index bật vùng cao nhất gần sáu tháng.

Theo đó, giá vàng thế giới giao ngay đang giao dịch quanh ngưỡng 3.835 - 3.940 USD/ounce, tăng 5-10 USD/ounce so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng miếng "rơi" nhẹ nhàng

Tuy nhiên, tính từ ngày 21-10, thời điểm giá vàng thế giới đạt mốc cao kỷ lục 4.380 USD/ounce, đến nay giá đã giảm 440 USD/ounce. Mức giảm này tương đương gần 14 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, vàng miếng SJC chỉ giảm khoảng 5-6 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng mở cửa sáng nay tại Công ty Mi Hồng được điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán. Lúc 7 giờ 30 phút, giá mua bán được niêm yết ở mức 146 - 147,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước và thế giới có biên độ tăng giảm không tương xứng. Điều này khiến khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn 9999 và giá vàng thế giới ngày càng nới rộng.

Giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch cao chưa từng có. Ảnh: T.L

Cụ thể, giá vàng thế giới chưa tính thuế, phí đang là 125 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng miếng SJC đang ở mức gần 148 triệu đồng/lượng, vênh nhau đến 23 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch chưa từng có giữa hai thị trường.

Ngân hàng Trung ương liên tục gom vàng

Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, cho biết nhà đầu tư vàng thế giới đã bớt phấn khích. Trong hai tuần qua, họ chuyển sang cân nhắc về tốc độ cắt giảm lãi suất, căng thẳng tài khóa, rủi ro địa chính trị và nhu cầu của ngân hàng trung ương. Tất cả điều này đang được phản ánh vào giá vàng.

Phát biểu gần đây của Chủ tịch FED Jerome Powell cho rằng việc cắt giảm lãi suất trong tháng 12 chưa có gì là chắc chắn, ngay lập tức hỗ trợ đồng USD mạnh lên, qua đó làm giảm sức hấp dẫn với vàng.

Nhận định về giá vàng trong những tháng cuối năm, ông Hansen cho biết: Hiện nhu cầu trang sức tại Ấn Độ đang trầm lắng do mùa lễ hội đã kết thúc, góp phần làm giảm sức cầu. Nhưng sức mua cuối năm được kỳ vọng quay trở lại, có thể tạo lực hỗ trợ cho nhu cầu vàng phục hồi, ông nói.

Ngoài ra, Trung Quốc vừa chấm dứt chính sách miễn thuế VAT áp dụng lâu nay với một số nhà bán lẻ trang sức mua vàng qua Sàn giao dịch Vàng Thượng Hải và Sàn giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải. Điều chỉnh này khiến chi phí bán lẻ tăng và có thể gây sức ép lên doanh số trang sức. Tuy nhiên, tác động vĩ mô được đánh giá là hạn chế. Lý do là các sản phẩm vàng đầu tư gồm vàng thỏi, vàng xu và ETF vàng vẫn được miễn thuế 100%. Nhờ đó, nhu cầu đầu tư vàng vật chất tại Trung Quốc vẫn duy trì ổn định, ông nhận định.

Trong khi đó, các ngân hàng trung ương vẫn đóng vai trò quan trọng. Theo số liệu Hội đồng Vàng Thế giới vừa công bố, số lượng vàng mua chính thức trong quý 3 của nhà đầu tư chiến lược này là 220 tấn, nâng tổng lượng mua từ đầu năm lên 634 tấn, gần bằng mức cao kỷ lục của năm ngoái. Chính nhu cầu mua liên tục này đã hạn chế biến động của giá vàng khi bước vào đợt điều chỉnh giảm.