Bệnh viện vẫn quá tải, thiếu thuốc, Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì? 30/09/2025 05:37

Sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, cử tri TP Hà Nội có ý kiến gửi Bộ Y tế đề nghị giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, quá tải bệnh viện tuyến trên.

Cử tri tỉnh Gia Lai cũng phản ánh tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên vẫn phổ biến, khiến người bệnh phải chờ đợi lâu, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị. Cùng với đó, chênh lệch về điều kiện khám chữa bệnh giữa các tuyến, nhất là tuyến cơ sở vẫn khá lớn do hạn chế về nhân lực, trang thiết bị và kỹ thuật chuyên sâu.

Chưa hết, thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh BHYT còn phức tạp, gây khó khăn cho người dân, nhất là người già, người bệnh nặng hoặc vùng sâu vùng xa.

Cử tri phản ánh tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên vẫn phổ biến. Ảnh minh hoạ: TT

Hệ thống y tế đạt nhiều kết quả tích cực

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ ban hành và triển khai nhiều đề án, chương trình trọng điểm như: Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020, Đề án bệnh viện vệ tinh, chính sách luân phiên cán bộ y tế tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới để giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện.

"Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, hệ thống y tế đã đạt được những kết quả tích cực", bà Lan nhận định.

Số lượng bệnh viện tăng từ 1.415 vào năm 2014 lên 1.643 vào năm 2023; số giường bệnh thực kê tăng hơn 41% từ 288.496 giường năm 2014 lên 409.244 giường năm 2022. Công suất sử dụng giường bệnh tại các bệnh viện tuyến trung ương đã giảm từ trên 100% (năm 2014) xuống còn khoảng 80% (năm 2022).

Cạnh đó, nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được chuyển giao về tuyến dưới, giúp giảm tình trạng người bệnh phải chuyển tuyến không cần thiết, từ đó giảm quá tải bệnh viện.

Trong thời gian tới, bà Lan cho biết Bộ Y tế sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tăng cường đầu tư và phát triển hệ thống y tế cơ sở, nâng cao năng lực khám chữa bệnh; mở rộng Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2024-2030, khuyến khích cả các bệnh viện tỉnh và bệnh viện tư nhân đủ điều kiện tham gia làm “bệnh viện hạt nhân”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và y tế từ xa (Telemedicine) trong hội chẩn, tư vấn và điều trị.

Ngoài ra, Bộ Y tế sẽ tiếp tục mở rộng quy mô bệnh viện, tăng số giường bệnh, tập trung vào các chuyên khoa trọng điểm; đồng thời triển khai các chính sách thu hút, khuyến khích bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, góp phần nâng cao năng lực cho y tế tuyến dưới.

Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh BHYT theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm với các giải pháp cụ thể như: - Thúc đẩy áp dụng bệnh án điện tử. - Ban hành Thông tư 26/2025, tạo cơ sở để kéo dài thời hạn cấp thuốc đối với bệnh mạn tính trong phạm vi cho phép. - Ban hành nhiều quyết định chuẩn hóa danh mục dùng chung trong khám chữa bệnh nhằm thống nhất dữ liệu, tăng cường liên thông và giảm tối đa yêu cầu bổ sung hồ sơ. - Triển khai các giải pháp như đặt lịch khám trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt.

"Thiếu thuốc chỉ xảy ra cục bộ"

Cũng theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, trong giai đoạn 2022-2023, tình trạng thiếu thuốc chỉ xảy ra cục bộ tại một số nơi, nguyên nhân do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, khó khăn trong dự trù nhu cầu và vướng mắc đối với một số quy định đấu thầu.

Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan đã tham mưu trình Quốc hội ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

Từ ngày 1-7-2025, các bệnh viện tự chủ chi thường xuyên (tự chủ nhóm 2), tự chủ chi đầu tư, chi thường xuyên (tự chủ nhóm 1) được tự quyết định việc mua sắm thuốc, thiết bị y tế từ nguồn thu của bệnh viện, nguồn chi BHYT và các nguồn vốn khác không phải ngân sách nhà nước mà không nhất thiết phải đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Ngày 4-8-2025, Chính phủ ban hành Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhằm đơn giản hóa thủ tục, tăng cường minh bạch và nâng cao hiệu quả lựa chọn nhà thầu. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đang nghiên cứu sửa đổi Thông tư 07/2024 về đấu thầu thuốc để bảo đảm đồng bộ với các quy định mới.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong giai đoạn 2022-2023, tình trạng thiếu thuốc chỉ xảy ra cục bộ tại một số nơi. Ảnh minh hoạ: THẢO PHƯƠNG

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tập trung triển khai về đảm bảo cung ứng thuốc, đặc biệt các thuốc hiếm, khó khăn về nguồn cung; phát huy vai trò trong quản lý của chính quyền, ngành y tế địa phương trong chỉ đạo, điều hành các cơ sở y tế trong việc thường xuyên rà soát, chủ động lập kế hoạch và tổ chức mua sắm.

"Các giải pháp trên đã giúp đảm bảo cơ bản đầy đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân", bà Lan khẳng định.