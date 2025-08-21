Bệnh viện vẫn thiếu thuốc, buộc người dân phải mua ngoài 21/08/2025 08:49

(PLO)- Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại một số cơ sở khám chữa bệnh ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi đi khám chữa bệnh BHYT.

Trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, cử tri TP.HCM có ý kiến gửi Bộ Y tế, tiếp tục phản ánh tình trạng một số bệnh viện thiếu thuốc, buộc người bệnh phải mua ngoài. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo ngành y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội có giải pháp khắc phục triệt để vấn đề này.

Tương tự, cử tri TP Cần Thơ cũng phản ánh tình trạng các cơ sở khám chữa bệnh thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, buộc người dân phải mua bên ngoài và không được thanh toán tiền BHYT, qua đó ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết đã nhận được phản ánh từ một số địa phương và người dân về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại một số cơ sở khám chữa bệnh, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh tham gia BHYT.

Theo bà Lan, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những khó khăn trong công tác đấu thầu, mua sắm tập trung, đặc biệt là trong quá trình chuyển đổi quy định và thực hiện các hướng dẫn mới theo Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 24/2024 của Chính phủ.

Ngoài ra, việc chậm phê duyệt danh mục, dự toán, thay đổi hướng dẫn kỹ thuật hoặc tạm thời thiếu nguồn cung từ nhà sản xuất cũng ảnh hưởng đến khả năng cung ứng liên tục thuốc và vật tư y tế.

"Bộ Y tế đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ mua sắm, bảo đảm cung ứng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh, đặc biệt là khám chữa bệnh BHYT", bà Lan nhấn mạnh.

Ngày 27-11-2024, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, trong đó có quy định về điều chuyển thuốc, thiết bị y tế giữa các cơ sở khám chữa bệnh khi thuốc, thiết bị y tế không có sẵn và không thể thay thế.

Sau khi Luật có hiệu lực, cùng với các quy định và giải pháp khác, tình trạng người bệnh phải tự mua thuốc, thiết bị y tế sẽ cơ bản được khắc phục, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, để bảo đảm quyền lợi BHYT trong trường hợp người bệnh phải tự chi trả do cơ sở y tế không cung ứng được thuốc, thiết bị y tế, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 22/2024 quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người khám chữa bệnh BHYT.

Thông tư này quy định rõ điều kiện, phạm vi và quy trình thanh toán trực tiếp, tạo cơ sở pháp lý để người bệnh được bảo vệ quyền lợi trong những tình huống bất khả kháng, hạn chế việc người dân phải tự trả chi phí ngoài phạm vi BHYT mà không được bù hoàn.

Trong khi đó, cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị Bộ Y tế quan tâm nâng cao chất lượng thuốc BHYT, bổ sung nhiều loại thuốc vào danh mục thuốc BHYT, nhất là đối với các loại thuốc đặc trị bệnh hiểm nghèo.

Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định không có sự khác biệt về chất lượng giữa thuốc sử dụng cho người bệnh có thẻ BHYT và các thuốc điều trị thông thường.

Tất cả thuốc lưu hành và sử dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh phải được cấp phép, kiểm định và quản lý chất lượng chặt chẽ theo quy định của Luật Dược, bảo đảm an toàn, hiệu quả và đạt tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Y tế ban hành.

Về việc bổ sung thuốc vào danh mục thuốc BHYT, theo bà Lan, Việt Nam được đánh giá là một trong số ít các nước trên thế giới có danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và mở rộng so với mức phí đóng BHYT.

"Hiện, Bộ Y tế đang thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung Thông tư ban hành danh mục thuốc được quỹ BHYT thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT", bà Lan cho hay.