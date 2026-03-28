Bí thư Thành ủy Hà Nội: Kiên quyết thay cán bộ yếu kém, cản trở dòng chảy phát triển 28/03/2026 10:47

(PLO)- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu đánh giá cán bộ phải khách quan, minh bạch, dựa trên dữ liệu và chỉ số KPI, kiên quyết thay thế những người yếu kém.

Sáng 28-3, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ nhất, khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là phiên họp mở đầu cho giai đoạn vận hành mới của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong bối cảnh Thủ đô bước vào thời kỳ phát triển với yêu cầu cao hơn về chất lượng và tính bền vững.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVI Phùng Thị Hồng Hà cho biết kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan dân cử Thủ đô.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội được tổ chức bài bản, đúng luật, an toàn, với tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,57%. Thành phố bầu đủ 32 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu HĐND TP và 3.160 đại biểu HĐND cấp xã, không có đơn vị phải bầu lại.

Theo bà Hà, kết quả này thể hiện niềm tin và kỳ vọng của cử tri đối với Đảng, Nhà nước. Đại biểu HĐND không chỉ mang danh vị mà phải thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tham gia quyết định những vấn đề lớn của Thủ đô bằng bản lĩnh và tinh thần phụng sự.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh TP đang triển khai đồng bộ các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ TP. Trọng tâm là hiện thực hóa ba trụ cột “Thể chế - Quy hoạch - Mô hình phát triển mới”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu ngay trong năm 2026, Hà Nội phải tranh thủ thời cơ, phát huy tiềm năng, khai mở nguồn lực, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quan trọng là bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND, các ban HĐND và hội thẩm TAND hai cấp, bảo đảm bộ máy sớm vận hành thông suốt từ ngày 1-4-2026.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh bộ máy mới phải là tập thể đoàn kết, bản lĩnh, chuyên nghiệp, hành động quyết liệt, kiến tạo cơ chế vượt trội, bảo đảm các quyết sách sát thực tiễn.

Đối với UBND TP, ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu chuyển mạnh từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo, phục vụ phát triển”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng văn hóa liêm chính. HĐND TP cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng các quyết sách mới, phức tạp, chưa có tiền lệ.

“Việc đánh giá cán bộ phải khách quan, minh bạch, dựa trên dữ liệu và chỉ số KPI cụ thể để theo dõi năng lực và mức độ cống hiến. Thành phố kiên quyết thực hiện nguyên tắc ‘đúng người, đúng việc’, đồng thời thay thế những cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm để không gây cản trở dòng chảy phát triển của Thủ đô”, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.