Hà Nội không xác nhận tư cách đại biểu HĐND với một trường hợp trúng cử 28/03/2026 10:02

(PLO)- Ủy ban bầu cử TP Hà Nội quyết định không xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP khóa XVII đối với một trường hợp trúng cử do thay đổi vị trí công tác và có đơn xin không tham gia.

Sáng 28-3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban bầu cử TP Hà Nội báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP.

Theo báo cáo do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương trình bày, Ủy ban bầu cử TP Hà Nội không thực hiện xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP khóa XVII đối với một trường hợp.

Cụ thể, ông Nguyễn Mạnh Quyền, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, được giới thiệu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 11 và đã trúng cử đại biểu HĐND TP khóa XVII.

Tuy nhiên, đến nay ông Quyền đã chuyển công tác về tỉnh Hưng Yên, không còn điều kiện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND cũng như giữ mối liên hệ với cử tri tại đơn vị bầu cử. Đồng thời, ông cũng có đơn gửi Ủy ban bầu cử TP Hà Nội đề nghị không tham gia làm đại biểu HĐND TP khóa XVII.

Ủy ban bầu cử Thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031

Căn cứ quy định pháp luật và nguyện vọng cá nhân, Ủy ban bầu cử TP Hà Nội thống nhất không xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP khóa XVII đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền.

Đối với các trường hợp còn lại, Ủy ban bầu cử TP Hà Nội quyết nghị xác nhận 124 người trúng cử đại biểu HĐND TP khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đủ tư cách thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Các đại biểu đã được cấp và trao giấy chứng nhận trong sáng cùng ngày.

Trước đó, sáng 17-3, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Quyền thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thôi chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, để giới thiệu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031.