Biên Hòa - Long Khánh - Đồng Xoài: Trục tam giác phát triển mới tại Đồng Nai 17/04/2026 15:22

(PLO)- Những chuyển động của thị trường thường bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ về dòng vốn, quy hoạch và cách nhà đầu tư nhìn về một vùng đất. Đồng Nai đang ghi nhận những dòng chảy đầu tư lớn, tạo tiền đề cho những thay đổi mang tính bước ngoặt trong trung và dài hạn.

Từ “tam giác vàng hạ tầng” đến một trục đô thị mới

Trong nhiều năm, bản đồ bất động sản Đồng Nai được định hình bởi tam giác phát triển quen thuộc: Biên Hòa - Nhơn Trạch - Long Thành. Đó là nơi hạ tầng hội tụ, nơi các đại dự án hình thành và thị trường đã phát triển.

Tuy nhiên, khi những điểm nóng cũ đã bắt đầu chững lại, một cấu trúc mới đang hình thành với quy mô mở rộng và liên kết vùng rõ nét hơn. Đó chính là trục tam giác phát triển mới: Biên Hòa - Long Khánh - Đồng Xoài. Ba địa phương này không còn vận hành rời rạc, mà đang hình thành một hành lang phát triển liên kết của đô thị, công nghiệp và dân cư.

Đồng Nai đang đứng trước cơ hội lớn khi được quy hoạch lên thành phố trực thuộc trung ương.

Nếu Biên Hòa là trung tâm lõi, nơi đã tích tụ đủ lực về kinh tế, hạ tầng và tiêu chuẩn sống, Đồng Xoài là cực tăng trưởng mới khu vực phía Bắc, nơi quỹ đất và chiến lược dài hạn mở ra dư địa lớn chưa được khai phá hết thì Long Khánh chính là đô thị bản lề, nơi đón nhận và phân bổ lại dòng giãn dân, giãn công nghiệp.

Long Khánh - điểm bật nhịp của trục phát triển phía đông

Trong trục phát triển phía đông, Long Khánh đang chuyển vai trò từ đô thị trung gian sang điểm bật nhịp của cả trục phát triển. Hạ tầng kết nối liên vùng dần hoàn thiện, các tuyến chiến lược gắn với sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh, công nghiệp đang được giãn từ Biên Hòa - Long Thành dịch chuyển về. Điều này kéo theo nhu cầu ở thực rõ nét.

Long Khánh đang trở thành điểm nhấn mới của thị trường bất động sản Đông Nam Bộ, không ồn ào nhưng tích lũy đủ điều kiện để bước vào một chu kỳ phát triển mới.

Long Khánh trở thành điểm sáng phát triển mới của Đông Nam Bộ.

Một nghịch lý đang diễn ra rất rõ, trong khi TP. HCM, Bình Dương, Long An hay Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục bổ sung nguồn cung, thì Đồng Nai, đặc biệt ở các khu vực như Long Khánh lại ghi nhận nguồn cung hạn chế. Trong khi đó, thị trường vẫn luôn vận hành theo một quy luật rất quen thuộc là nơi nào nguồn cung đi sau nhu cầu thì nơi đó giá trị sẽ đi trước.

Ở trục phát triển Biên Hòa - Long Khánh - Đồng Xoài, có thể nhận thấy một khoảng chênh rất rõ khi hạ tầng đã hiện hữu, khu công nghiệp đang hình thành, dòng vốn bắt đầu dịch chuyển nhưng mặt bằng giá tại khu vực vẫn chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng.

Một vùng đất đang chờ được “định nghĩa lại”

Khu vực Long Khánh - Dầu Giây - Xuân Lộc đang dần thoát khỏi vị thế vùng ven, trở thành không gian mở rộng của hệ sinh thái đô thị phía Đông.

Hạ tầng đã và đang dần hiện hữu với các trục kết nối quan trọng. Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (mở rộng) - trục xương sống kết nối trực tiếp về TP.HCM. Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết - mở ra hành lang du lịch và kinh tế biển. Cao tốc Dầu Giây - Liên Khương (định hướng) - kết nối Tây Nguyên, mở rộng biên độ giao thương.

Trong tương lai, đường Vành đai 4 TP.HCM sẽ tái cấu trúc toàn bộ mạng lưới liên vùng, các tuyến kết nối sân bay Long Thành như ĐT.770B - rút ngắn thời gian di chuyển về sân bay quốc tế. Lúc đó, nút giao Dầu Giây sẽ giữ vai trò đầu mối giao thông chiến lược của khu vực phía Nam.

Cao tốc Long Thành Dầu Giây mở rộng.

Song song đó, một lớp hạ tầng công nghiệp đang hình thành với các khu công nghiệp như Xuân Quế - Sông Nhạn, Bàu Cạn - Tân Hiệp. Hệ sinh thái logistics và dịch vụ phụ trợ cũng dần hoàn thiện, kéo theo dòng lao động và nhu cầu nhà ở thực.

Khi hạ tầng giao thông mở đường, công nghiệp đi trước và đô thị là nhịp phía sau nhưng bền vững. Bởi thế, Long Khánh - Dầu Giây - Xuân Lộc không còn là tiềm năng mà đã và đang chuyển mình phát triển với những cơ hội mới.

Sân bay quốc tế Long Thành đang tốc lực hoàn thiện để đưa vào hoạt động.

Sắp tới đây, khi sân bay Long Thành đến ngày vận hành, các tuyến kết nối được hoàn thiện, các dòng di cư dịch chuyển rõ rệt hơn… toàn bộ khu vực sẽ bước sang một chương phát triển mới. Điều này mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho thị trường bất động sản, đặc biệt tại Long Khánh trong thời gian tới.