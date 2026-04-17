Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ 17/04/2026 04:01

(PLO)- Làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính...

Chiều 16-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp, làm việc với 52 doanh nghiệp lớn, hàng đầu của Hoa Kỳ, do Quyền Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) Brian McFeeters dẫn đầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC). Ảnh: TTXVN

Sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp nước ngoài

Tại cuộc gặp, lãnh đạo USABC, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, các doanh nghiệp Hoa Kỳ… đánh giá cao những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.

Phía Hoa Kỳ cho biết sẵn sàng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ và đổi mới sáng tạo, dịch vụ tài chính và quản lý quỹ, hàng không vũ trụ và ô tô, logistics và sản xuất tiên tiến, y tế và khoa học sự sống, thực phẩm và nông nghiệp, hàng tiêu dùng, du lịch và lữ hành, kinh tế sáng tạo và dịch vụ tư vấn...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam đang nỗ lực phát triển nhanh với tốc độ cao nhưng bền vững hơn, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, củng cố tự chủ chiến lược.

Đồng thời, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từ chiều rộng sang chiều sâu, từ dựa vào tài nguyên và lao động sang dựa vào tri thức, công nghệ và năng suất.

Cùng đó là thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy theo hướng năng động, hiệu quả, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển, phát huy đầy đủ vai trò của các thành phần kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Quyền Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) Brian McFeeters phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Thủ tướng khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Để quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng kinh doanh, đầu tư thành công tại Việt Nam.

Thủ tướng cho biết đã nghiên cứu kỹ các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt, những nội dung có thể tháo gỡ được, nhất là về mặt thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh sẽ tập trung tháo gỡ ngay.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình cải cách, đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch, hiệu quả, đặc biệt là quyết liệt, khẩn trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Trong quý II, các bộ, ngành phải cắt giảm 50% chi phí tuân thủ, 50% thời gian thực hiện thủ tục và cấp bộ không thực hiện quá 30% tổng số thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý.

Đồng thời, sửa đổi các luật, quy hoạch, sửa đổi các quy định để huy động mạnh mẽ các nguồn lực cho phát triển, trong đó có nguồn vốn của nhà đầu tư. “Trong quá trình này sẽ cầu thị lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Những việc này chắc chắn phải làm và làm rất nhanh” – Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC). Ảnh: VGP

Đề nghị sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị USABC và các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò, ảnh hưởng của mình để chuyển tải thông điệp về thiện chí và nỗ lực hợp tác của Việt Nam, có tiếng nói khách quan, phản ánh đúng thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam, thúc đẩy hai nước sớm đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Ông cũng đề nghị phía Hoa Kỳ sớm xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ và sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu (D1-D3).

Thủ tướng nêu rõ Chính phủ ủng hộ, hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam; sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông có năng lực của Hoa Kỳ tiếp cận thị trường nhằm nghiên cứu đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng viễn thông, 5G, cáp quang biển tại Việt Nam…

Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Tháng 2 vừa qua, Bộ KH&CN đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam. Từ đó, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, thực hiện chuyển giao công nghệ, nhất là những công nghệ lõi, hỗ trợ Việt Nam gắn kết sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng cũng đề nghị USABC và các doanh nghiệp Hoa Kỳ với tầm ảnh hưởng của mình đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong tổ chức thành công Năm APEC 2027, tạo động lực để Việt Nam tiếp tục mở cửa thị trường, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.