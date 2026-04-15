Một doanh nghiệp ở Thanh Hóa trúng đấu giá dự án ven biển Sầm Sơn hơn 70 tỉ đồng 15/04/2026 18:34

Ngày 15-4, dự án Không gian ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương (Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã được đấu giá thành công với mức trúng hơn 70 tỉ đồng.

Theo kết quả đấu giá, công ty đấu giá thành công trúng quyền khai thác 14 hubway trong thời hạn 5 năm, với số tiền 70,168 tỉ đồng, cao hơn mức giá khởi điểm hơn 51 tỉ đồng. Cuộc đấu giá có 2 doanh nghiệp tham gia.

Dự án có phạm vi dọc bờ biển Sầm Sơn, kéo dài từ chân núi Trường Lệ đến khu du lịch Vạn Chài Resort, không bao gồm khu vực cửa biển, sân khấu, nhà liên ngành, tượng đài anh hùng Nguyễn Thị Lợi, các lối xuống bãi cát và 3 khu vực bến thuyền. Không gian rộng khoảng 30m tính từ mép đường Hồ Xuân Hương ra phía biển.

Các hạng mục chính gồm 14 hubway và hệ thống khu tắm tráng dọc bãi biển, với các công trình dịch vụ như bar, giải khát, khu tắm nước ngọt, không gian cây xanh, cảnh quan và công trình phụ trợ.

Trước đó, 14 hubway do một tập đoàn đầu tư hơn 100 tỉ đồng theo hình thức BOT từ năm 2016, cung cấp các dịch vụ ăn uống, giải khát, vui chơi, chăm sóc sức khỏe, quảng trường và các tiện ích du lịch khác.

Năm 2022, tập đoàn trên có văn bản tự nguyện bàn giao toàn bộ dự án cho tỉnh Thanh Hóa khi thời hạn khai thác còn đến năm 2045. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận, nhiều hạng mục không được tu bổ, sửa chữa nên xuống cấp, hư hỏng.

Không gian ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương được xem là khu vực “mặt tiền” du lịch, phục vụ nhu cầu tắm biển, vui chơi, giải khát của hàng triệu lượt du khách đến Sầm Sơn mỗi năm. Việc đấu giá thành công được kỳ vọng sẽ góp phần cải tạo, khai thác hiệu quả trở của các hubway Sầm Sơn.