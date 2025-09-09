Bịt mắt nhận quà, nam thanh niên bị người tình đồng tính truy sát 09/09/2025 14:29

(PLO)- Người tình đồng tính muốn chia tay; Vũ tức giận, giả vờ nói người tình bịt mắt lại để nhận quà, rồi bất ngờ tấn công anh này gây thương tích 28%.

Ngày 9-9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Vũ (giáo viên) 10 năm tù về tội giết người.

Theo HĐXX, hành vi của Vũ là đặc biệt nguy hiểm; việc bị hại không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. HĐXX giảm nhẹ cho Vũ một phần hình phạt do bị cáo thành khẩn khai báo, sau khi gây án đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, bồi thường một phần thiệt hại; cha của bị cáo là thương binh...

Bị cáo Lê Thanh Vũ tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, Vũ và anh L nảy sinh quan hệ tình cảm đồng tính; cả hai thuê phòng trọ sống chung từ tháng 4-2022.

Đến tháng 10-2022, do áp lực từ gia đình, anh L tách ra ở riêng. Thời gian sau, bà BTTT (mẹ ruột của anh L) điện thoại cho Vũ nói Vũ đối xử không tốt với anh L.

Ngày 27-7-2023, Vũ hẹn gặp anh L để giải quyết chuyện tình cảm. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Vũ thuê phòng khách sạn và thông báo cho anh L biết.

Khi vào phòng, Vũ và anh L xảy ra cãi nhau. Vũ muốn anh L tiếp tục duy trì mối quan hệ nhưng anh L không đồng ý.

Vũ tức giận, giả vờ nói có món quà tặng cho anh L và yêu cầu anh L bịt mắt lại để tạo sự bất ngờ. Anh L làm theo thì bị Vũ dùng dây vải màu đen bịt mắt anh L lại rồi đỡ anh L nằm ngửa xuống nền nhà. Vũ dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, đầu của anh L...

Sau đó, Vũ không tấn công anh L nữa và ngồi xuống đất để dọn dẹp hiện trường, còn anh L bò vào phía trong nhà vệ sinh và nói: "Hai ơi đừng bỏ em".

Khi nghe anh L nói vậy, Vũ đã gọi cấp cứu và đưa anh L đến bệnh viện. Theo kết luận giám định, anh L bị thương tích 28%.