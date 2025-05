Bộ Công an và Bộ Quốc Phòng tăng cường hợp tác trên lĩnh vực giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc 22/05/2025 22:15

(PLO)- Buổi làm việc giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng góp phần tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ngày 22-5, tại trụ sở Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Đại diện Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1, đã có buổi làm việc, trao đổi chuyên môn với các sĩ quan quân đội từng tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi.

Buổi làm việc nhằm chia sẻ kinh nghiệm về thực tiễn công tác và cuộc sống, khi mà Bộ Công an đang chuẩn bị triển khai các sĩ quan đầu tiên đến nhận nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA ở địa bàn này.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh CA

Tại buổi làm việc, lãnh đạo và cán bộ Cục Gìn giữ hòa bình đã trao đổi về tình hình an ninh, chính trị địa bàn Cộng hòa Trung Phi; tình hình phái bộ MINUSCA; những khó khăn, thách thức đối với lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc khi triển khai tại phái bộ; kinh nghiệm chuẩn bị các điều kiện về sinh hoạt, đảm bảo an ninh, an toàn cá nhân, sức khỏe, phòng chống dịch bệnh.

Đây là những kinh nghiệm quan trọng đối với các sĩ quan Công an chuẩn bị đến công tác tại Phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung phi, để tìm hiểu môi trường hoạt động tại phái bộ và đề xuất công tác phối hợp hỗ trợ lẫn nhau giữa hai lực lượng của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tại địa bàn.

Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã tặng 2 cây Bao báp cho Cục gìn giữ hòa bình. Ảnh CA

Buổi chia sẻ kinh nghiệm không chỉ góp phần chuẩn bị tốt hơn cho lực lượng Công an lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại địa bàn mới, mà còn tăng cường sự hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã tặng 2 cây Bao báp cho Cục gìn giữ hòa bình. Đây là loài cây biểu tượng của sức sống mãnh liệt ở châu Phi, được trồng trong khuôn viên Cục Gìn giữ hòa bình, như một dấu ấn kỷ niệm cho sự gắn kết và phối hợp giữa hai lực lượng trong hành trình gìn giữ hòa bình quốc tế.