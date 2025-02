Bộ Công Thương đề xuất sau 2030 mới phát triển điện gió ngoài khơi 20/02/2025 10:31

Chiều 19-2, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Quy hoạch Điện VIII đã được thông qua vào năm 2023. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại có nhiều yếu tố mới nên cần thiết phải điều chỉnh lại Quy hoạch Điện VIII.

Đó là Quốc hội tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cao hơn rất nhiều so với trước, ở mức 8% năm 2025, và giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt mức hai con số…

Dự kiến lùi phát triển điện gió ngoài khơi sau 2030

Báo cáo tại cuộc họp về nội dung đề án điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, dự báo nhu cầu phụ tải được thực hiện với ba phương án tương ứng với ba kịch bản tăng trưởng GDP.

Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm ở phương án phụ tải cơ sở giai đoạn 2026-2030 là 10,3%/năm, phương án phụ tải cao là 12,5%/năm (tương ứng với tăng trưởng GDP bình quân 8-10%/năm).

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: BCT

Về chương trình phát triển nguồn điện, tổng công suất nguồn điện phục vụ nhu cầu trong nước (không bao gồm xuất khẩu, nguồn đồng phát và nhiệt điện rủi ro) là 183.291-236.363 MW. Như vậy so với Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt tăng thêm khoảng 27.747-80.819 MW.

Cụ thể, nhiệt điện than chiếm 16,9-13,1% với 31.055 MW, giữ nguyên so với Quy hoạch điện VIII (công suất tăng thêm do cập nhật gam máy thực tế của các nhà máy điện).

Nhiệt điện khí trong nước chiếm 5,9-4,6% với 10.861 MW, giữ nguyên so với Quy hoạch điện VIII. Nhiệt điện LNG chiếm 4,8-3,7 % với 8.824 MW, giảm so với Quy hoạch điện VIII khoảng 13.576 MW do đánh giá các nguồn điện chậm tiến độ.

Thủy điện chiếm 18,2-14,7% với 33.294-34.667 MW, tăng 4.560-5.275 MW lên so với Quy hoạch điện VIII.

Về điện gió trên bờ và gần bờ, đến năm 2030, tổng công suất nguồn điện gió trên bờ và gần bờ đạt khoảng 27.791-34.667 MW, tăng khoảng 3.949-5.321 MW so với Quy hoạch điện VIII được duyệt.

Về điện gió ngoài khơi, theo đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, trong giai đoạn đến 2030, nguồn điện này vẫn có chi phí đầu tư xây dựng cao.

“Quy hoạch điện VIII dự kiến phát triển khoảng 6.000 MW nguồn điện này đến năm 2030. Tuy nhiên, Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII dự kiến phát triển nguồn điện này sau năm 2030, đạt khoảng 17.000 MW vào năm 2035” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết.

Về điện mặt trời, đến năm 2030, tổng công suất nguồn điện mặt trời mặt đất, mặt nước và điện mặt trời mái nhà đạt khoảng 46.459-73.416 MW, so với Quy hoạch điện VIII được duyệt tăng khoảng 25.867-52.825 MW. Nguồn điện mặt trời có ưu điểm triển khai nhanh, đáp ứng kịp thời khả năng cung ứng điện trong những năm 2026-2027.

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 cần khoảng 136-172 tỉ USD

Về điện hạt nhân, lãnh đạo Bộ Công Thương thông tin, dự kiến Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 với tổng công suất đạt 6.000-6.400 MW sẽ đưa vào vận hành giai đoạn 2030-2035.

Giai đoạn đến năm 2050 hệ thống cần bổ sung khoảng 4.500-5.000 MW điện hạt nhân tại miền Bắc và khoảng 3.000 MW tại miền Trung (chủ yếu là điện hạt nhân dạng mô đun nhỏ SMR) để cung cấp nguồn điện chạy nền cho hệ thống. Nguồn điện hạt nhân sẽ tiếp tục được nghiên cứu các địa điểm tiềm năng để phát triển trong các quy hoạch sau Quy hoạch điện VIII.

Về chương trình phát triển lưới điện được xây dựng trên cơ sở phương án nguồn điện tối ưu được lựa chọn. Hệ thống lưới điện truyền tải được xây dựng đảm bảo đáp ứng yêu cầu hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định; có khả năng tích hợp tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo cao; khắc phục các tình trạng quá tải, nghẽn mạch, chất lượng điện áp thấp và một số vấn đề kỹ thuật vận hành lưới điện khác.

Về vốn đầu tư, tổng vốn đầu tư cho giai đoạn 2026-2030 khoảng 136-172 tỉ USD, trong đó nguồn điện khoảng 118-148 tỉ USD, lưới điện truyền tải khoảng 18-24 tỉ USD.

“Tổng vốn đầu tư phát triển điện lực vẫn rất lớn. Do đó, Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đã đề xuất các giải pháp tạo nguồn vốn và huy động vốn đầu tư phát triển ngành điện. Đặc biệt là đa dạng hóa các nguồn vốn, các hình thức huy động vốn như vốn tín dụng ngân hàng, vốn viện trợ, thị trường chứng khoán… Bên cạnh đó, thu hút có hiệu quả các nguồn vốn trong và ngoài nước; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào ngành điện” – Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.