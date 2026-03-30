Bộ GD&ĐT xác minh nghi vấn liêm chính tại cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia 30/03/2026 05:23

(PLO)- Bộ GD&ĐT vào cuộc xác minh nghi vấn liên quan đến tính liêm chính tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, khẳng định xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Tối 29-3, Bộ GD&ĐT cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh về một số nghi vấn liên quan đến việc bảo đảm liêm chính khoa học trong cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026.

Bộ nhìn nhận đây là cuộc thi có tính chất mở. Do đó, công tác rà soát, hậu kiểm sau sự kiện là nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm tính khách quan, minh bạch. Bộ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với ban tổ chức, ban giám khảo và các bên liên quan để kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh.

Trên cơ sở kết quả xác minh, nếu phát hiện vi phạm, Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Các bước xử lý bảo đảm nguyên tắc công bằng và minh bạch.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng trao giải Nhất cho nhóm học sinh tại cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm nay. Ảnh: NTCC

Trước đó, ngay sau khi cuộc thi kết thúc, các diễn đàn mạng xã hội xôn xao thông tin về các dự án đoạt giải. Đáng chú ý là nghi vấn dự án đoạt giải Nhất của nhóm học sinh của một Trường THPT bị phản ánh giống với bài báo của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Sự trùng lặp được chỉ ra nằm ở cấu trúc bài, cách trình bày dữ liệu và các chi tiết nhỏ đặc trưng.

Ngay sau đó, hiệu trưởng nhà trường nơi có học sinh đoạt giải Nhất đã lên tiếng khẳng định tính liêm chính của dự án.

Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026 diễn ra từ ngày 20 đến 22-3 tại Hà Nội. Qua 14 năm tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút 457 học sinh tham gia với 242 dự án, tăng 30 dự án so với năm ngoái. Theo Bộ GD&ĐT, đây là lần đầu tiên cuộc thi có sự góp mặt của 100% tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chung cuộc, ban tổ chức trao giải chính thức cho 145 dự án, gồm 14 giải Nhất, 29 giải Nhì, 44 giải Ba và 58 giải Tư.

14 đội giành giải Nhất đến từ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (3 giải), Hà Nội (3 giải), Ninh Bình (1 giải), Hưng Yên (1 giải), TP.HCM (1 giải), Hải Phòng (1 giải), Đồng Nai (1 giải), Bắc Ninh (1 giải), Quảng Ninh (1 giải) và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (1 giải).