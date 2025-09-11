Bộ Ngoại giao thông tin tình hình người Việt trong bối cảnh bạo loạn ở Nepal 11/09/2025 16:41

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, chưa có thông tin nào về người Việt bị ảnh hưởng do bối cảnh bạo loạn ở Nepal.

Tại họp báo thường kỳ chiều 11-9, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình người Việt trong bối cảnh bạo loạn ở Nepal gần đây, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Hiện có khoảng 250 người Việt Nam ở Nepal. Trước những diễn biến gần đây, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal theo dõi tình hình, làm việc với các cơ quan chức năng sở tại tìm hiểu tình hình người Việt, đảm bảo an ninh an toàn cho người Việt tại Nepal.

Khói bốc lên tại một số tòa nhà chính quyền ở thủ đô Kathmandu (Nepal) hôm 10-9 do người biểu tình đốt phá trước đó. Ảnh: AFP

"Theo thông tin từ Đại sứ quán, chưa có thông tin nào về người Việt bị ảnh hưởng do tình hình hiện nay" - Người phát ngôn nói.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân thích hợp trong trường hợp có công dân bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn nhấn mạnh: Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại địa bàn hạn chế ra khỏi nhà, tránh đến các khu vực có nguy cơ ở Kathmandu.

Công dân thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng uy tín của sở tại và trang thông tin điện tử của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal.

Đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định, biện pháp hướng dẫn của sở tại về an ninh an toàn, chủ động các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho bản thân và gia đình.

Công dân Việt Nam cũng được khuyến cáo thường xuyên liên hệ chặt với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal. Công dân Việt Nam nếu không có công việc thật sự cần thiết cần cân nhắc, thận trọng trước khi thực hiện chuyến đi tới Nepal.

Trong trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ, công dân có thể liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán và Bộ Ngoại giao.