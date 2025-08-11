Bộ Nội vụ hướng dẫn về chính sách, chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178 11/08/2025 17:23

(PLO)- Bộ Nội vụ đã có trả lời Sở Nội vụ Lâm Đồng về chính sách, chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178 và người hoạt động không chuyên trách.

Ngày 11-8, Bộ Nội vụ có văn bản trả lời các văn bản của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định 178/2024 và Nghị định 154/2025.

Theo Bộ Nội vụ, chính sách, chế độ theo Nghị định 178 đối với chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã đã quá tuổi lao động thì không thuộc đối tượng áp dụng của nghị định này.

Thực hiện Kết luận 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC) chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm đảm bảo tương quan giữa các đối tượng, trong đó có đối tượng áp dụng là cán bộ cấp xã đã quá tuổi lao động. Khi Chính phủ ban hành quy định nêu trên sẽ làm căn cứ cho địa phương thực hiện.

Trung tâm hành chính công Lâm Đồng. Ảnh: PN

Đối với CBCCVC đã được giải quyết nghỉ việc theo Nghị định 29/2023, không quy định địa phương được ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với đối tượng tinh giản biên chế và đề nghị Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện theo đúng quy định.

Trường hợp xin nghỉ việc nhưng hồ sơ không có quyết định tuyển dụng, đề nghị người đứng đầu rà soát và chịu trách nhiệm việc tuyển dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, căn cứ vào các giấy tờ còn lưu trữ tại cơ quan và các thông tin liên quan đến CBCCVC làm cơ sở xác định thời gian để tính hưởng chế độ chính sách, bảo đảm quyền lợi cho CBCCVC theo quy định.

Đối với việc xác định sức khỏe không đảm bảo để làm căn cứ xác định đối tượng nghỉ việc, ngày 23-6, Bộ Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định 178. Trong đó, Bộ Nội vụ đã định hướng ưu tiên quan tâm giải quyết các trường hợp có sức khỏe không đảm bảo do ốm đau (có xác nhận của cơ quan y tế hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội) nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đối với cán bộ, công chức không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, Bộ Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn nội dung mà Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng kiến nghị. Vì vậy, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng căn cứ vào văn bản nêu trên để thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc phạm vi quản lý.

Đối với lao động hợp đồng làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy thì 12 trường hợp nêu tại văn bản của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 178.

Đối với trường hợp được bổ nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không đúng thẩm quyền đã quy định việc xác định đối tượng tinh giản biên chế thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng CBCCVC và chính quyền địa phương.

Theo đó, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng căn cứ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của địa phương để giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, bảo đảm quyền lợi cho người hoạt động không chuyên trách theo quy định.

Đối với cán bộ, công chức đã được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, sau đó được bố trí giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và nghỉ việc do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp thì được hưởng chính sách quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 154/2025.

“Trường hợp địa phương sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quá tuổi nghỉ hưu theo đúng quy định thì người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thuộc đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 154/2025”, văn bản của Bộ Nội vụ hướng dẫn.