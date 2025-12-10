Bộ Nội vụ: Khẩn trương rà soát, nâng bậc lương, chế độ tiền thưởng với cán bộ xuất sắc 10/12/2025 10:17

(PLO)- Bộ Nội vụ yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ rà soát, ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bảo đảm phù hợp với quy định.

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ ngành, địa phương về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ tiền thưởng.

Theo quy định tại Nghị định 204/2004 về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là cán bộ) có trách nhiệm rà soát, ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, theo quy định tại Nghị định 73/2024 về chế độ tiền thưởng, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc được phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng Quy chế tiền thưởng của cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình theo dõi, hướng dẫn, trả lời chính sách và khảo sát thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, Bộ Nội vụ nhận thấy một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn, chế độ tiền thưởng tại các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Một số cơ quan, đơn vị chưa ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và Quy chế tiền thưởng để áp dụng tại cơ quan, đơn vị mới sau sắp xếp; nội dung trong Quy chế chưa rõ, chưa gắn với thực tiễn triển khai tại cơ sở…

Để thực hiện có hiệu quả, thống nhất, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ tiền thưởng, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, triển khai một số nội dung.

Cụ thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ rà soát, ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định 204/2004 và Thông tư 08/2013.

Trong đó, quy định rõ tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với những người có thành tích xuất sắc như nhau để làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc được phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát, xây dựng Quy chế tiền thưởng của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định 73/2024.

Qua đó, bảo đảm việc thực chế độ tiền thưởng trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các đối tượng hưởng lương thuộc phạm vi quản lý. Điều này giúp kịp thời động viên, khích lệ, tạo động lực cho cán bộ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.