Bộ Tài chính đồng ý xuất hơn 1.700 tấn gạo hỗ trợ Đắk Lắk sau bão số 13 14/11/2025 13:42

(PLO)- Bộ Tài chính đã đồng ý xuất hơn 1.700 tấn gạo hỗ trợ Đắk Lắk do ảnh hưởng của bão số 13.

Ngày 14-11, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết Bộ Tài chính đã quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho tỉnh.

Bão số 13 khiến nhiều tàu thuyền ở Đắk Lắk hư hỏng. Ảnh: M.M

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước xuất, cấp hơn 1.750 tấn gạo dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Đắk Lắk, nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các địa phương bị thiệt hại do bão số 13.

Bộ Tài chính đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk, hỗ trợ gạo đảm bảo đúng đúng mục đích, đối tượng.

Trước đó, bão số 13 tại Đắk Lắk đã khiến ba người chết, 13 người bị thương; hơn 10.500 căn nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng...

Về sản xuất nông nghiệp, bão số 13 ở Đắk Lắk khiến hơn 51.720 ha cây trồng, nhiều tàu thuyền, khu vực nuôi thủy sản thiệt hại. Tổng thiệt hại do bão số 13 gây ra ở Đắk Lắk ước tính khoảng 2.600 tỉ đồng.

Nhiều lồng nuôi cá bị chết sau bão số 13. Ảnh: T.H

Trước những thiệt hại do bão số 13 gây ra, UBND tỉnh Đắk Lắk có tờ trình đề nghị hỗ trợ lương thực cho tỉnh để cứu đói cho người dân tại các địa phương bị thiệt hại.