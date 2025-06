Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Gia Lai 06/06/2025 19:05

Chiều 6-6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Gia Lai.

Báo cáo đoàn công tác, UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức 42 điểm thi cho 16.213 thí sinh đăng ký. Về công tác chuẩn bị, Sở GD&ĐT tỉnh đã huy động 4.500 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động tham gia trong các khâu tổ chức.

Đồng thời, Công an tỉnh điều động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác đảm bảo an ninh, an toàn; Sở Y tế điều động 43 bác sĩ triển khai các nhiệm vụ sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh; chăm sóc y tế cho thí sinh.

Đến nay, đã có 14/17 địa phương trong tỉnh đã rà soát và có kế hoạch chi hỗ trợ cho trên 2.400 thí sinh gặp khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ trên 940 triệu đồng.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, đánh giá cao những nỗ lực của Gia Lai trong công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Qua kiểm tra, tại các cơ sở giáo dục và điểm thi, nhận thấy sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Địa điểm in sao đề được bố trí khang trang, đảm bảo yếu tố bảo mật, an toàn theo quy định.

Bộ trưởng nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, kết thúc một chu kỳ đổi mới giáo dục phổ thông và trong giai đoạn cả nước thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này làm tăng sự phức tạp về đề thi và đối tượng dự thi so với các năm trước.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác tổ chức, chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Gia Lai.

Nhất là trong giai đoạn thực hiện chính quyền 2 cấp, Bộ trưởng cũng lo lắng về việc thầy cô lựa chọn "dịch chuyển" đến khu vực thuận lợi. Bộ trưởng lưu ý ngành giáo dục tỉnh cần phải quan tâm đến tâm tư của giáo viên và dự kiến trước những biến động có thể xảy ra để tránh tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.