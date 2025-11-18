Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Đề nghị nghiêm cấm nhân viên ngân hàng ép khách hàng mua bảo hiểm 18/11/2025 11:32

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết thời gian tới sẽ trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định nhằm hạn chế tình trạng nhân viên ngân hàng tư vấn dịch vụ ngân hàng nhưng bán kèm sản phẩm bảo hiểm.

Sáng 18-11, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Lâm Đồng) cho hay dự thảo luật sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 127 theo hướng cho phép cá nhân làm đại lý bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có thể đồng thời làm đại lý phân phối sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm phi nhân thọ của doanh nghiệp bảo hiểm khác và ngược lại, mở rộng hơn cơ chế bán chéo sản phẩm.

Theo ông, quy định này tiềm ẩn rủi ro lớn về xung đột lợi ích, vì đại lý bảo hiểm có thể cùng đại diện cho nhiều doanh nghiệp, họ có thể bị chi phối bởi mức hoa hồng, chính sách ưu đãi, từ đó không còn bảo đảm đầy đủ nghĩa vụ ưu tiên lợi ích của bên mua bảo hiểm.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Lâm Đồng). Ảnh: QH

“Thực tiễn thời gian qua, rất nhiều phản ánh của người dân về việc bị tư vấn lệch lạc, ép mua bảo hiểm thông qua kênh ngân hàng, đại lý. Nếu chúng ta mở rộng bán chéo mà không tăng cường các yêu cầu pháp lý và cơ chế kiểm soát thì rất khó khắc phục tình trạng này” - đại biểu Thông đề nghị.

Theo đó, ông đề nghị, nếu cơ quan chủ trì soạn thảo vẫn lựa chọn phương án cho phép bán chéo, dự thảo Luật phải có cơ chế ràng buộc chặt chẽ hơn như quy định rõ số lượng doanh nghiệp mà một đại lý cá nhân được phép đại diện, ví dụ không quá hai doanh nghiệp (một nhân thọ, một phi nhân thọ/sức khỏe).

Cùng với đó là yêu cầu đại lý phải công khai cho khách hàng biết mình là đại lý của những doanh nghiệp nào, mức hoa hồng chênh lệch ra sao; bổ sung nghĩa vụ tư vấn trung thực, ưu tiên lợi ích khách hàng, cùng chế tài mạnh đối với hành vi vi phạm, kể cả trách nhiệm liên đới của doanh nghiệp bảo hiểm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: QH

Giải trình, tiếp thu ý kiến này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa nhận thời gian qua, có tình trạng nhân viên ngân hàng tư vấn dịch vụ ngân hàng kèm sản phẩm bảo hiểm, gây nhầm lẫn giữa sản phẩm dịch vụ ngân hàng và sản phẩm bảo hiểm.

“Các ngân hàng đã được chỉ đạo nghiêm túc và Luật Tổ chức tín dụng cấm chi nhánh ngân hàng nước ngoài, người quản lý, điều hành hoặc nhân viên ép buộc khách hàng mua bảo hiểm. Luật kinh doanh bảo hiểm cũng nghiêm cấm cưỡng ép giao kết hợp đồng và quy định chặt chẽ công tác tư vấn, ghi âm nhằm nâng cao chất lượng đại lý” - ông Thắng nói.

Ông Thắng cũng khẳng định Bộ Tài chính sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý sai phạm, đồng thời trình các cấp có thẩm quyền ban hành quy định nhằm hạn chế tình trạng này.