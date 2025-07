Bộ VH-TT&DL yêu cầu kiểm tra toàn bộ cơ sở lưu trú du lịch 20/07/2025 09:26

Ngày 19-7, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã có công điện khẩn yêu cầu các sở và đơn vị trực thuộc chủ động triển khai phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và tài sản ngành quản lý.

Công điện gửi giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), sở văn hóa thể thao, sở du lịch tại các tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Hải phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Tàu thuyền về nơi tránh trú trước bão tại huyện Cát Hải, Hải Phòng. Ảnh: NS.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL yêu cầu giám đốc sở VH-TT&DL, sở văn hóa thể thao, sở du lịch các tỉnh/thành phố nêu trên chủ động theo dõi tình hình, diễn biến của bão.

Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trên địa bàn rà soát, kiểm tra toàn bộ cơ sở lưu trú du lịch, các khu điểm du lịch, đặc biệt là các khu vực ven biển, đảo, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Ngành văn hóa, thể thao, du lịch các địa phương phối hợp tổ chức tuyên truyền và di dời, sơ tán khách du lịch đến nơi an toàn.

Tiến hành kiểm đếm, thông tin, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện hoạt động du lịch trên biển biết, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Các đơn vị cần xây dựng phương án ứng phó bão lụt, triển khai các biện pháp sơ tán, tránh trú, đảm bảo an toàn cho khách du lịch, nhất là khách du lịch quốc tế.

"Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, rà soát, thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các thiết chế văn hóa, thể thao, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão, mưa lũ để chủ động quyết định hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch tại địa phương", nội dung công điện nêu.

Ngoài ra, để giúp người dân chủ động phòng chống ứng phó với mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét, Bộ VH-TT&DL đề nghị Cục Báo chí, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử và Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, thông tin cơ sở trên địa bàn toàn quốc tổ chức tuyên truyền, phát sóng, đưa tin kịp thời về dự báo, cảnh báo về diễn biến của bão, chỉ đạo ứng phó với bão để chính quyền các cấp ở địa phương cùng người dân theo dõi và cập nhật thường xuyên.

Trong đó, đặc biệt chú trọng đưa các tin bài cảnh báo người dân về nguy cơ diễn ra mưa lũ, sạt lở đất và phòng chống dịch bệnh có thể phát sinh do lũ, ngập lụt.

Bộ VH-TT&DL cũng đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tại các địa phương nêu trên theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ để triển khai các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản do đơn vị quản lý, các hoạt động do đơn vị tổ chức.

Từ đó, khuyến cáo công chức, viên chức, người lao động hạn chế ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chỉ đạo các nhà thầu triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình xây dựng, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn có để ứng phó, khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ (nếu có).