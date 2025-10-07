Bộ Xây dựng đề xuất người mua căn nhà thứ hai không được vay quá 50% giá trị tài sản 07/10/2025 18:53

(PLO)- Bộ Xây dựng mong muốn siết tín dụng và minh bạch hóa giao dịch bất động sản để kiểm soát giá nhà

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản. Theo đó, nhiều biện pháp được đưa ra nhằm ổn định thị trường, hạn chế đầu cơ và minh bạch hóa hoạt động giao dịch.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề xuất thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước tổ chức. Trung tâm này sẽ là đầu mối liên thông điện tử giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, thực hiện, giám sát và xác thực các giao dịch bất động sản như mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua.

Việc thành lập và vận hành trung tâm được thực hiện theo quy định của Chính phủ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quá trình chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, bất động sản.

Hiện nay hầu hết người mua nhà được vay ngân hàng khoảng 70% tổng giá trị tài sản. Ảnh: V.LONG

Với chính sách cho vay mua nhà, Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ yêu cầu các tổ chức tín dụng áp dụng hạn mức vay phù hợp để kiểm soát dòng tiền chảy vào bất động sản.

Cụ thể, người mua căn nhà thứ hai chỉ được vay tối đa 50% giá trị hợp đồng mua bán, còn người mua từ căn nhà thứ ba trở lên chỉ được vay không quá 30% giá trị hợp đồng. Chính sách này không áp dụng đối với nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng cho rằng việc siết tín dụng bất động sản là cần thiết để ngăn chặn đầu cơ, góp phần đưa giá nhà về mức hợp lý, đồng thời hỗ trợ người có nhu cầu thực sự về nhà ở.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đề xuất Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế để dành tối thiểu 20% trong tổng số dự án phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2026 – 2030 nhằm xây dựng nhà ở thương mại giá phù hợp.

Theo dự thảo, dự án nhà ở thương mại giá phù hợp sẽ được áp dụng một số cơ chế đặc thù như không phải đấu giá, đấu thầu khi lựa chọn chủ đầu tư; trình tự, thủ tục lựa chọn được áp dụng tương tự như dự án nhà ở xã hội.

Các dự án này được tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do pháp luật đất đai quy định. Trường hợp bảng giá đất chưa được ban hành, UBND cấp tỉnh có thể quyết định giá tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với từng dự án cụ thể.

Chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại giá phù hợp được hưởng lợi nhuận định mức tối đa 20% tổng vốn đầu tư, bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Cách xác định giá bán, giá thuê mua nhà ở áp dụng tương tự như với nhà ở xã hội.

Các dự án này không phải bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong phạm vi dự án. Người mua nhà ở trong dự án không được chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Đối với những dự án nhà ở thương mại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu có nhu cầu điều chỉnh mục tiêu sang nhà ở thương mại giá phù hợp, cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư có thể thực hiện điều chỉnh theo quy định của pháp luật đầu tư.

Những đề xuất này theo Bộ Xây dựng nhằm hướng đến một thị trường bất động sản minh bạch, bền vững, tạo điều kiện cho người dân có thu nhập trung bình và thấp tiếp cận được nhà ở với giá hợp lý, đồng thời góp phần kiềm chế đà tăng giá trong thời gian tới.