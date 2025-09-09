Bức tượng 'cha đẻ Bitcoin' xuất hiện tại Việt Nam 09/09/2025 18:41

Ngày 9-9, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp cùng Công ty 1Matrix chính thức ra mắt Blockchain Gallery & Tượng Satoshi (cha đẻ tiền số) thứ 5 trên thế giới.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan quản lý nhà nước như Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ… cùng đông đảo cộng đồng yêu công nghệ.

Tượng Satoshi thứ 5 trên thế giới. Ảnh: NGỌC DIỆP

Tượng Satoshi cùng Blockchain Gallery là sáng kiến của VBA nhằm kiến tạo một không gian văn hoá - lịch sử - công nghệ độc đáo, mới lạ, một điểm đến hấp dẫn dành cho cộng đồng Web 3 trong nước và quốc tế.

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VBA, người trực tiếp khởi xướng và hiện thực hóa ý tưởng đưa tượng Satoshi về Việt Nam, cho biết: “Đây là bức tượng Satoshi thứ 5 trên thế giới, biểu tượng của văn hoá phi tập trung, tinh thần công nghệ và khát vọng đổi mới sáng tạo".

Trước Việt Nam, đã có Hungary, Thuỵ Sĩ, El Salvador, Nhật Bản đặt tượng Satoshi với nhiều phiên bản khác nhau, như một sự ghi nhận những đóng góp đặc biệt của “cha đẻ” Bitcoin đối với ngành tài chính công nghệ toàn cầu.

Blockchain Gallery là nơi công nghệ gặp gỡ nghệ thuật, nơi những dòng mã khô khan được thăng hoa thành cảm xúc, và nơi lịch sử blockchain, Bitcoin cùng các tài sản mã hoá được tái hiện qua lăng kính sáng tạo.

Tại đây, những chặng đường phát triển của công nghệ blockchain – từ buổi sơ khai đến thời khắc bùng nổ toàn cầu - được kể lại qua các tác phẩm hội hoạ kết hợp giữa chất liệu sơn dầu và công nghệ AI do các nghệ sĩ trẻ thuộc VBA lên ý tưởng, sáng tạo và thực hiện trong nhiều tháng.

“Blockchain Gallery là minh chứng rằng blockchain không chỉ là công nghệ, mà còn là văn hoá, góp phần định hình giá trị trong đời sống thực tế. Với Blockchain Gallery, lần đầu tiên tại Việt Nam, công chúng có thể bước vào một triển lãm dành riêng cho công nghệ chuỗi khối, tài sản số, để có thể trực tiếp cảm nhận và chia sẻ tinh thần đổi mới sáng tạo của thời đại 4.0”, bà Hiền chia sẻ.

Các diễn giả giới thiệu về tượng Satoshi Nakamoto. Ảnh: NGỌC DIỆP

Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, Chủ tịch 1Matrix, tượng Satoshi và Blockchain Gallery đầu tiên tại Việt Nam được đặt tại Trụ sở Công ty 1Matrix (Times City – Hà Nội), dự kiến sẽ mở cửa rộng rãi cho công chúng vào mỗi thứ Bảy hằng tuần.

“Để có thể lột tả ý nghĩa đặc biệt của Tượng Satoshi, chúng tôi đã chọn vị trí hướng ra không gian rộng lớn, tựa lưng vào sông Hồng với mong muốn sự phát triển của tài sản mã hóa tại Việt Nam sẽ luôn là một dòng chảy không ngừng, như mạch nguồn nuôi dưỡng sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam”, ông Trung nhấn mạnh.

Theo ông Phan Đức Trung, 1Matrix là lựa chọn đầu tiên để xây dựng không gian văn hoá Satoshi và Blockchain Gallery nhưng không phải là địa điểm duy nhất.

“Câu chuyện về Satoshi Nakamoto là nguồn cảm hứng bất tận của cộng đồng blockchain toàn cầu, và việc đưa tượng về Việt Nam không chỉ lan toả những giá trị cốt lõi của blockchain - minh bạch, tự do, bảo mật - mà còn là cách để kết nối công nghệ với văn hoá, đưa blockchain đến gần hơn với công chúng"- ông Trung nói.