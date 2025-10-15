Cá sấu nặng gần 2kg bò vào nhà dân ở TP.HCM 15/10/2025 12:57

(PLO)- Phát hiện con cá sấu nặng gần 2kg bò vào trong khuôn viên nhà, ông Nguyễn Trung Thiệu (ngụ phường Bình Tiên, TP.HCM) đã chủ động báo chính quyền.

Ngày 15-10, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận một con cá sấu do Công an phường Bình Tiên bàn giao.

Trước đó, ông Nguyễn Trung Thiệu (ngụ tại phường Bình Tiên) phát hiện một con cá sấu nặng khoảng 1,8kg bò trong khuôn viên nhà mình nên nhanh chóng trình báo và giao nộp cho Công an phường Bình Tiên.

Con cá sấu được người dân ở phường Bình Tiên phát hiện. Ảnh: NT

Công an phường đã lập biên bản tiếp nhận và bàn giao con cá sấu cho Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để xử lý theo quy định, đảm bảo an toàn cho người dân và tuân thủ pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Lực lượng kiểm lâm đã tiếp nhận con cá sấu nặng gần 2kg từ người dân tại trụ sở Công an phường Bình Tiên. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, cơ quan chuyên môn xác định đây là cá sấu nước ngọt (Crocodylus siamensis), thuộc nhóm IB theo Thông tư 27 – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển trái phép.



Kiểm lâm TP.HCM sau đó đưa con cá sấu nặng gần 2kg về chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, tuyệt đối không nuôi nhốt, buôn bán hoặc vận chuyển trái phép. Khi phát hiện động vật hoang dã hoặc loài nguy hiểm xuất hiện trong khu dân cư, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương, lực lượng công an hoặc kiểm lâm để được hỗ trợ kịp thời.

Công an phường Bình Tiên cũng biểu dương hành động tự giác của ông Nguyễn Trung Thiệu, xem đây là việc làm thiết thực góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cộng đồng và bảo tồn thiên nhiên.