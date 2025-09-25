Ca sĩ báo giá chạy án tiền tỉ, yêu cầu đưa 200 triệu đồng để ra mắt thẩm phán 25/09/2025 14:59

(PLO)- Mặc dù không giúp được nhưng Ngô Quang Tú vẫn phát giá chạy án, yêu cầu đương sự chuẩn bị 2-3 tỉ đồng mang ra Hà Nội để giải quyết công việc.

Ngày 25-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và xử phạt bị cáo Ngô Quang Tú (ở Hòa Bình, ca sĩ tự do) mức án 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng vụ án, bị cáo Lê Nhật Văn (ở TP.HCM) bị xử phạt 7 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thái Ngôn (ở TP.HCM) lãnh án 7 năm tù cùng về tội môi giới hối lộ.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, bà Nguyễn Thị S (ở TP.HCM) và con gái là Lê Thị Thu T có mâu thuẫn về di chúc. Bà S khởi kiện con gái ra TAND TP.HCM đề nghị tuyên vô hiệu đối với văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế giữa bà S và chị T.

Năm 2020, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm, bác yêu cầu khởi kiện của bà S. Năm 2021, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của bà S. Năm 2022, TAND Tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng bất lợi cho bà S.

Do muốn kết quả xét xử có lợi cho mẹ của mình nên chị Lê Thị Thu H (là con gái bà S) đã nhờ Văn tìm người "chạy".

Văn đã nhờ Ngôn và qua Ngôn giới thiệu, chị H gặp và nhờ Tú chạy án.

Ngày 29-12-2022, Tú gọi điện cho chị H bảo mang tiền ra Hà Nội để giải quyết việc.

Ngày 30-12-2022, Tú gặp và nhờ một thẩm phán là ông H tác động rút lại quyết định kháng nghị giám đốc thẩm cho mẹ chị H. Ông H trả lời chưa biết sự việc thế nào, để kiểm tra đã.

Tú có xin ông H cho chị H gặp trực tiếp để trình bày, ông H hẹn gặp vào tối hôm sau. Sau đó, Tú chuyển qua zalo tài liệu liên quan đến vụ việc để ông H xem trước.

Khoảng 22h ngày 31-12-2022, Tú cùng với chị H, Văn và một người nữa đến gặp ông H tại một nhà hàng. Tại đây, chị H đưa cho Tú 2 phong bì, mỗi phong bì 100 triệu đồng để ra mắt.

Tại đây, ông H đã nghe chị H trình bày sự việc và bảo “nếu việc này đúng, anh sẽ bảo vệ đến cùng”. Sau đó ông H ra về. Theo Tú và ông H khai, Tú không đưa số tiền trong 2 phong bì cho ông H.

Đến ngày 9-1-2023, ông H nhắn tin qua zalo cho T nội dung nêu “Vụ kia chịu rồi em à! Trả lời đơn rồi-không thể”. Sau đó, Tú gặp ông H tại nhà riêng và ông H cũng nói không thể giúp vì quyết định kháng nghị là đúng.

Mặc dù biết rõ không thể chạy án nhưng Tú vẫn nói với chị H là nhờ người giúp được và yêu cầu chị H chuẩn bị từ 2-3 tỉ đồng mang ra Hà Nội để "chạy án".

Do nghĩ là Tú có thể chạy án giúp cho mình được nên chị H đã nhiều lần đưa cho Tú tổng số tiền là 2,8 tỉ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Tú đã đưa cho Văn 200 triệu đồng, đưa cho Ngôn 150 triệu đồng. Do nghĩ là Tú đã nhờ người chạy án được nên Văn và Ngôn đã nhận số tiền trên.

Ngoài ra, chị Hương còn đưa cho Văn 100 triệu đồng nói là tiền công bồi dưỡng môi giới.

Ngày 15-1-2023, Tú hẹn chị H và một người bạn ăn tối để gặp ông H tại một nhà hàng trên phố Nguyễn Chánh (Hà Nội) mục đích để chị H yên tâm là Tú đã nhờ ông H giúp đỡ.

Đến ngày 12-6-2023, chị H nhận được quyết định giám đốc thẩm của TAND Tối cao. Thấy không được việc, chị H yêu cầu Tú trả lại tiền nhưng Tú chỉ hứa hẹn mà không trả.

Sau đó, chị H gọi điện nói cho ông H biết việc bị Tú lừa lấy mất tiền và nhờ ông H tác động để Tú trả lại tiền.

Cùng ngày, ông H gọi Tú đến nhà nói chuyện này và bảo Tú không được làm gì ảnh hưởng đến ông H. Tú khẳng định chỉ vay tiền và đã trả chị H. Thậm chí, bị cáo còn cầm điện thoại của ông H tự ghi âm, quay nội dung không đưa cho ông H đồng tiền nào.

Đến ngày 24-7-2023, ông H trực tiếp gặp và nói với chị H là việc này nên tố cáo ra Cơ quan công an và sau đó, chị H làm đơn tố giác tội phạm.

Ngày 1-7-2024, Tú đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.