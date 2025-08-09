Cả tài xế lẫn khách đều bị phạt nếu không thắt dây đai an toàn 09/08/2025 05:42

(PLO)- Luật quy định rõ lái xe phải kiểm soát, khách phải tuân thủ; ai không cài dây đai an toàn đều bị xử phạt, mức phạt khác nhau để ràng buộc trách nhiệm và ý thức.

Thời gian gần đây, lực lượng CSGT đã xử phạt hàng loạt tài xế vì chở khách không thắt dây đai an toàn. Mục tiêu của quy định này là để tài xế có trách nhiệm nhắc nhở khách, đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, thực tế đặt ra câu hỏi: nếu khách không hợp tác thì tài xế phải làm sao, chẳng lẽ đuổi khách xuống? Có nên phạt cả khách để công bằng hơn?

Tài xế bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi: Chở khách ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có dây đai an toàn) khi xe đang chạy. Ảnh: PHẠM HẢI

Luật sư Phan Mậu Ninh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10, người lái xe và người được chở trên xe ô tô phải thắt dây đai an toàn tại những chỗ có trang bị dây đai an toàn khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, Nghị định 168/2024 quy định phạt lái xe từ 800.000 – 1.000.000 đồng nếu bản thân không thắt dây khi xe chạy hoặc chở người không thắt dây (điểm k và l khoản 3 Điều 6). Phạt hành khách từ 350.000 – 400.000 đồng nếu không thắt dây ở vị trí có dây đai khi xe chạy (khoản 4 Điều 12).

Điều đó đồng nghĩa, nếu khách chưa cài dây, lái xe không được phép khởi hành. Trong trường hợp khách chống đối, tài xế cần dừng ở nơi an toàn, yêu cầu khách thực hiện đúng quy định. Với xe kinh doanh vận tải, doanh nghiệp phải trang bị dây đai đầy đủ tại mọi vị trí; nếu thiếu, doanh nghiệp cũng bị xử phạt.

Cũng theo luật sư quy định này được thiết kế song song và bổ trợ: lái xe chịu trách nhiệm kiểm soát điều kiện an toàn trước khi xe lăn bánh và hành khách phải tuân thủ. Mức phạt lái xe cao hơn để ràng buộc trách nhiệm nghề nghiệp, còn mức phạt hành khách bảo đảm ý thức tự giác.

“Pháp luật hiện hành đã đủ công bằng và phù hợp. Khách phải thắt dây và bị phạt riêng nếu vi phạm, tài xế phải kiểm soát trước khi khởi hành và bị phạt nặng hơn nếu vẫn chở khách không thắt dây. An toàn không phải là thỏa thuận, mà là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc” - luật sư nói.