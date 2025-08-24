Các bác sĩ giành giật sự sống cho 2 cháu bé bị cha ruột phóng hỏa 24/08/2025 16:25

(PLO)-Hai cháu bé bị cha ruột phóng hỏa, bỏng đến 70% cơ thể, đang được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tích cực cứu chữa.

Ngày 24-8, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh do bà Nguyễn Hoàng Uyên, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình hai cháu bé bị bỏng nặng do người cha ruột phóng hỏa đốt phòng trọ tại xã Đức Hòa.

Tại đây, bà Uyên gửi lời chia sẻ, mong gia đình nỗ lực vượt qua biến cố, đồng thời đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tích cực cứu chữa cho các bệnh nhi.

Bà Nguyễn Hoàng Uyên (thứ 3 từ trái sang) trao tiền hỗ trợ và động viên gia đình. Ảnh: VÕ KIẾT

Theo Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tình trạng hai cháu CNQG (13 tuổi) và CNBL (5 tuổi) đặc biệt nặng, với diện tích bỏng chiếm khoảng 70% cơ thể. Hai chân của các cháu bị bỏng sâu gây thiếu máu nuôi và chèn ép khoang, buộc bác sĩ chỉnh hình phải can thiệp khẩn cấp. Ngoài ra, các bé còn bị bỏng toàn thân và đặc biệt là bỏng đường thở, biến chứng nguy hiểm trực tiếp đe dọa tính mạng.

“Ekip điều trị đang tập trung toàn lực để hồi sức, sử dụng thuốc chống phù nề, rửa đường thở và chăm sóc vết thương. Toàn bộ các bác sĩ hồi sức, ngoại khoa, chỉnh hình cùng điều dưỡng và vật lý trị liệu đều huy động tối đa để duy trì sự sống cho các cháu” ông Tiến nhấn mạnh.

Trước đó, vào rạng sáng 17-8, tại một phòng trọ ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, Cao Trần Kim Đ (sinh năm 1988) cha ruột của hai bé đã dùng xăng phóng hỏa nơi ở của vợ con.

Hai bé nhỏ bị phỏng do cha ruột đốt phòng trọ đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Thời điểm xảy ra vụ việc, bên trong phòng trọ có Đ, vợ là chị NTH (sinh năm 1993) và hai con nhỏ. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, khiến cả bốn người đều bị bỏng nặng.

Ngay sau đó, các nạn nhân được chuyển đi cấp cứu. Hai cháu nhỏ được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, còn Đ và vợ cũng trong tình trạng bỏng nghiêm trọng và được điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương xác minh, làm rõ động cơ và xử lý theo quy định.