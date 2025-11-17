Cách chống lại ô nhiễm và ốm vặt mùa lạnh 17/11/2025 13:48

(PLO)- Trong bối cảnh ô nhiễm không khí và thời tiết lạnh, việc bảo vệ sức khỏe hệ hô hấp là vô cùng cấp thiết.

Thực phẩm được xem là "tuyến phòng thủ" đầu tiên giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng. Các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên về chế độ ăn uống, bảo vệ cổ họng và đồ uống để đối phó hiệu quả với đau họng, sổ mũi và tác hại từ khói bụi.

Dinh dưỡng đối phó với ô nhiễm. Ảnh: PHƯƠNG LÊ,



Ô nhiễm không khí, không khí lạnh và các triệu chứng như đau họng, sổ mũi là những vấn đề sức khỏe thường gặp. Việc thiết lập một chế độ dinh dưỡng hợp lý chính là hàng rào phòng thủ đầu tiên cho cơ thể.

Dinh dưỡng đối phó với ô nhiễm

Ô nhiễm gây ra stress oxy hóa, ảnh hưởng đến tế bào. Các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do và bảo vệ tế bào.

Rau lá xanh và rau họ cải (rau chân vịt, bông cải xanh...): Giàu vitamin C, E và carotenoid, giúp trung hòa gốc tự do và hỗ trợ enzyme giải độc trong gan.

Trái cây họ cam quýt, ổi, quả lý gai (gooseberry): Chứa hàm lượng cao vitamin C, bảo vệ niêm mạc phổi khỏi tác nhân gây hại.

Chất béo Omega-3 (cá, quả óc chó, hạt lanh, hạt chia): Giảm thiểu tình trạng viêm nhiễm do tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Các loại hạt và hạt giống: Bổ sung vitamin E, selen và kẽm, bảo vệ phổi và da.

Việc bổ sung hằng ngày hỗn hợp vitamin C, vitamin E và chất béo omega-3 đã được chứng minh là giúp cải thiện khả năng chịu đựng của cơ thể khi tiếp xúc với ô nhiễm.

Bảo vệ và làm dịu cổ họng

Miệng, mũi và cổ họng là "cổng vào" đầu tiên tiếp nhận chất ô nhiễm và không khí khô. Giữ ẩm, làm dịu viêm nhiễm và tăng cường miễn dịch là cần thiết.

Gừng và nghệ: Đặc tính chống viêm tự nhiên. Nên thêm vào trà, súp hoặc các món ăn.

Mật ong (đặc biệt là mật ong thô): Bao phủ cổ họng, có khả năng kháng khuẩn. Uống một thìa cà phê với nước ấm mỗi ngày.

Vitamin C (chanh, ổi, cam, kiwi...): Tăng cường sức đề kháng của niêm mạc họng.

Sữa chua và đồ uống men vi sinh (probiotic): Giúp duy trì hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh, gián tiếp hỗ trợ sức khỏe hô hấp (vì 70% đội quân miễn dịch nằm ở đường ruột).

Nên tránh uống quá nhiều cà phê, ăn đồ ăn cay nóng và đồ uống lạnh vì có thể gây mất nước hoặc kích ứng niêm mạc họng. Hãy thử dùng nước ấm pha gừng và trà cam thảo.

Lựa chọn đồ uống ấm bổ dưỡng mùa đông

Đồ uống ấm giúp chống lại cảm lạnh và tăng cường sức đề kháng.

Sữa nghệ vàng: Kết hợp giữa nghệ, hạt tiêu đen, quế và sữa là công thức chống viêm nhiễm hiệu quả.

Trà gừng: Tăng cường sức khỏe hô hấp, giúp thông thoáng đường mũi.

Sữa nghệ tây và hạnh nhân: Giàu chất chống oxy hóa, vitamin E và chất béo lành mạnh.

Nước ajwain (hạt carom) hoặc hạt thì là: Hỗ trợ tiêu hóa.

Sự kết hợp giữa curcumin trong nghệ với piperine từ hạt tiêu đen giúp tăng cường hoạt động của enzyme chống oxy hóa. Gingerol từ gừng có tác dụng giảm viêm đường hô hấp.

Ô nhiễm, không khí lạnh và đau họng là những thách thức của mùa này. Hãy chủ động biến thực phẩm thành tuyến phòng thủ đầu tiên của bạn. Thêm màu sắc vào khẩu phần, ưu tiên đồ uống ấm nóng, và tận dụng các loại gia vị đơn giản.