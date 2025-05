Cấm xe mô tô lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây 27/05/2025 09:28

Cấm xe máy lưu thông lên đường nối cao tốc

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Sở Xây dựng thông báo kể từ ngày 7-6, cấm xe mô tô lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú đến đường Võ Chí Công) theo 2 hướng lưu thông.

Lộ trình thay thế: đường Võ Chí Công - đường Nguyễn Duy Trinh - đường Đỗ Xuân Hợp - đường song hành phải cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây – đường Mai Chí Thọ và ngược lại.

TP.HCM cấm xe mô tô lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây theo cả hai chiều. Ảnh: ĐT

Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ khẩn trương lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ, băng rôn thông báo, tuyên truyền đến người dân trong khu vực được biết.

Sở Xây dựng giao Văn phòng Ban An toàn giao thông TP tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin tổ chức tuyên truyền rộng rãi phương án điều chỉnh tổ chức giao thông. Từ đó, lựa chọn hướng lưu thông phù hợp.

Đề nghị Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác tuần tra, điều hòa giao thông trong quá trình triển khai phương án điều chỉnh tổ chức giao thông nêu trên.

Sở Xây dựng đề nghị UBND TP thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đến các phường có liên quan để thông tin rộng rãi đến người dân địa phương.

Hoàn trả lại thiết kế ban đầu

Trao đổi với PV PLO, ngày 27-5, đại diện Sở Xây dựng cho biết sở dĩ phải cấm xe máy di chuyển lên đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là để đảm bảo an toàn giao thông. Bên cạnh đó, đây cũng là kiến nghị của Công an TP.HCM về việc hoàn trả lại 2 làn đường xe máy đưa vào sử dụng khi chưa có đường song hành cao tốc này. Đến nay, đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã có, vận hành ổn định nên cần phải hoàn trả lại theo thiết kế ban đầu.

Vừa qua, việc cho xe 2 bánh lên đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khi chưa có đường song hành cao tốc đã xảy ra một số vụ tai nạn khi xe container mất lái, đâm qua dải phân cách. Rất may chưa gây thiệt hại về người.

Vì vậy, việc phân luồng giao thông, sẽ điều chỉnh xe 2 bánh xuống đường song hành, trả lại theo thiết kế ban đầu là cần thiết trong thời điểm hiện nay. Đặc biệt, khi nút giao An Phú tiếp tục thi công trong thời gian tới sẽ cấm một số đoạn cho xe máy lưu thông. Trong tương lai, khi nút giao An Phú hoàn thành sẽ cấm xe máy di chuyển từ nút giao An Phú lên đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.