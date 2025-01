Cầu thủ lập hat-trick khiến MU mất chức vô địch rồi vào phòng thay đồ MU... xin chữ ký 21/01/2025 07:29

(PLO)- Dennis Bailey đã lập hat-trick ngay tại Old Trafford khiến MU mất chức vô địch nước Anh, lại còn cả gan vào phòng thay đồ của “quỷ đỏ” xin chữ ký trước sự chứng kiến của Sir Alex Ferguson.

“Chỉ có Ronaldo và Mo Salah làm được những gì tôi đã làm với Manchester - họ không vui”, Dennis Bailey đã tự hào nói như vậy sau khi anh lập hat-trick vào lưới Manchester United giúp Queen's Park Rangers (QPR), đồng thời khiến đội bóng của Sir Alex Ferguson đánh mất danh hiệu vô địch Anh.

Dennis Bailey là cầu thủ người Anh cuối cùng ghi được hat-trick tại Old Trafford vào lưới MU với tư cách là cầu thủ khách. Không những thế, ngay sau trận đấu, Dennis Bailey còn cả gan vào phòng thay đồ MU xin chữ ký toàn bộ các cầu thủ “quỷ đỏ” lên quả bóng giúp anh lập hat-trick, giữa lúc Sir Alex Ferguson đang giận dữ “sấy tóc” các học trò của mình. Đáng nói hơn, cú hat-trick của Dennis Bailey giúp QPR đánh bại MU đến 4-1 ngay trên sân khách Old Trafford, đồng thời khiến MU mất chức vô địch nước Anh năm đó.

Dennis Bailey lập hat-trick ngay tại Old Trafford khiến MU mất chức vô địch nước Anh. ẢNH: MIRRORPIX

Vô cùng vui sướng sau khi ghi được cú hat-trick vào lưới khiến MU mất chức vô địch, Dennis Bailey muốn thu thập chữ ký của các cầu thủ MU trên quả bóng như một “con sóc tích trữ hạt dẻ”. Được các đồng đội cổ vũ, cầu thủ người Anh cuối cùng ghi ba bàn tại "Nhà hát của những giấc mơ" với tư cách là cầu thủ khách Dennis Bailey đã mạo hiểm đi dọc hành lang và gõ cửa phòng thay đồ của MU. Nhìn lại, sự cố của Bailey có lẽ giống như việc đột nhập vào phòng của những người đang say xỉn và hỏi xem có ai muốn uống một cốc bia không.

QPR vừa mới thổi bay chức vô địch của MU bằng chiến thắng 4-1 tại Old Trafford vào ngày đầu năm mới năm 1992 và khiến Sir Alex Ferguson phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp nhất sau sinh nhật lần thứ 50 của ông chỉ 24 giờ trước đó.

MU đã bị Leeds United đánh bại trong cuộc đua vô địch nước Anh bốn tháng sau đó. Và chính cú hat-trick của Bailey đã góp phần khiến MU mất chức vô địch, nhìn Leeds United đăng quang. Vào thời điểm đó, Bailey và tất nhiên không một ai nghĩ trận thua trước QPR sẽ khiến MU không thể lên ngôi vô địch, vì khi đó mùa giải còn dài.

Trận thua QPR 1-4 ngay tại Old Trafford khiến MU mất chức vô địch nước Anh sau đó. ẢNH: MIRRORPIX

Giờ đã 59 tuổi, Dennis Bailey hài lòng khi được nhớ đến việc mình trở thành “kẻ phá hoại vĩ đại” của bóng đá Anh, ngay cả khi người hâm mộ MU không còn nhớ đến cú hat-trick của Bailey năm đó, khi fan “quỷ đỏ” vẫn đang tận hưởng cú hat-trick của Amad Diallo giúp MU ngược dòng thắng Southampton 3-1 trên sân nhà Old Trafford cách đây vài ngày. Bailey hiện là một giáo viên thể dục và là HLV bóng đá tại Midlands. Bailey vẫn giữ quả bóng mà ông ghi ba bàn vào lưới MU.

Bây giờ, Dennis Bailey nhớ lại, “Một vài đồng đội của tôi - Alan McDonald, Clive Wilson và Andy Sinton - bảo tôi gõ cửa phòng thay đồ của MU và yêu cầu các cầu thủ MU ký tên vào quả bóng đó. Vì còn trẻ và ngây thơ, tôi cầm quả bóng và khi đến phòng thay đồ của MU, cánh cửa hơi hé nên tôi gõ cửa và đẩy ra.

Tất cả các cầu thủ MU đều ngồi đó trong im lặng hoàn toàn, nhìn chằm chằm xuống sàn hoặc ôm đầu. Họ trông như thể đã nhìn thấy ma, nhưng tôi đã bước vào đó với nụ cười rạng rỡ và hỏi, “Bạn có thể ký vào quả bóng của tôi không, làm ơn?”.

Đó không phải là thời điểm tốt nhất để yêu cầu một “ân huệ” như thế. Tất cả những gì tôi nhận được là một khoảng không im lặng hoàn toàn. Steve Bruce liếc nhìn tôi với một biểu cảm cơ bản như muốn nói rằng, “Không phải bây giờ, con trai”.

MU chỉ thiếu ba hoặc bốn điểm để giành chức vô địch nước Anh trong mùa giải đó. Kết quả đó (thua QPR) khiến họ phải trả giá đắt. Và đừng quên, điều này xảy ra trước khi MU giành được danh hiệu vô địch nước Anh đầu tiên dưới thời Sir Alex Ferguson”.

Steve Bruce có lẽ rất kinh ngạc khi thấy Dennis Bailey dám vào phòng thay đồ MU xin chữ ký. ẢNH: REX

Sự cố “xin chữ ký không đúng lúc” của Bailey giống như bạn sút bóng làm vỡ kính nhà hàng xóm, sau đó vào nhà họ đòi lại quả bóng và xin chữ ký. Bailey tiếp tục: “Điều tôi không biết vào thời điểm đó là Sir Alex Ferguson đã đứng ngay sau cánh cửa khi tôi đẩy cửa ra và ông ấy vừa mới cho các cầu thủ của mình một màn máy sấy tóc. Chỉ nhiều năm sau, có người mới nói với tôi rằng Sir Alex Ferguson luôn nhớ đến sự việc này và ông ấy đã kể lại nó trong cuốn tự truyện của mình”.

Sir Alex Ferguson viết, “Tiền đạo trung tâm của họ, Dennis Bailey, đã cảm ơn Chúa sau may mắn với cú hat-trick của mình. Tôi không trách anh ấy. Cú hat-trick của các cầu thủ đối phương là rất hiếm ở Old Trafford. Bailey đã đẩy vận may của mình lên một chút khi anh ấy nhảy vào phòng thay đồ của chúng tôi, tràn đầy niềm vui, muốn các cầu thủ của chúng tôi ký vào quả bóng thi đấu”.

Sir Alex Ferguson luôn nhớ cú hat-trick của Bailey khiến MU mất chức vô địch. ẢNH: GETTY

Trước khi giành chiến thắng bất ngờ tại Old Trafford, QPR chỉ kiếm được duy nhất 1 điểm trước MU trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh. Bailey cho biết: “Chúng tôi đang có chuỗi trận bất bại khá tốt, và tôi đã ghi bàn thắng quyết định tại Norwich ngay trước Giáng sinh.

Vì vậy chúng tôi đã đến Old Trafford với một chút tự tin, mặc dù QPR chưa bao giờ giành chiến thắng ở đó trước đây và MU được đánh giá cao sẽ đánh bại chúng tôi. Tôi nghĩ MU chỉ thua một lần trong cả mùa giải, nhưng đó là một trong những trận đấu mà mọi thứ diễn ra suôn sẻ với chúng tôi ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Tôi có thực sự cảm thấy mình sẽ ghi được hat-trick không? Không, ngay cả khi chúng tôi dẫn trước 2-0 quá sớm thì vẫn còn quá sớm để phấn khích. Nếu MU gỡ hòa sớm, bạn biết đấy, họ sẽ gây sức ép lên vòng cấm chúng tôi.

Nhưng cuộc “bao vây” như vậy thực sự không bao giờ xảy ra. Tôi đã nâng tỷ số lên 3-0 với một cú dứt điểm đẹp mắt qua Peter Schmeichel và bàn thắng lập hat-trick của tôi là một cú đệm bóng sau khi Andy Sinton dứt điểm chạm cột dọc”.

Salah từng lập hat-trick ngay tại Old Trafford vào lưới MU. ẢNH: GETTY

Bailey tự hào nói thêm, “Nếu tôi là câu trả lời cho câu hỏi đố vui về cầu thủ người Anh cuối cùng ghi hat-trick tại Old Trafford với tư cách là cầu thủ đối phương thì điều đó thật tuyệt. Những cầu thủ làm được điều đó sau tôi là Ronaldo người Brazil và Mo Salah”.