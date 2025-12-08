Chiến hạm 'khủng' của Hải quân Hoa Kỳ chào Đà Nẵng trong đêm 08/12/2025 19:54

(PLO)- Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli và tàu tuần dương USS Robert Smalls thăm xã giao TP Đà Nẵng trong bốn ngày.

Tối 8-12, tại cảng Tiên Sa diễn ra lễ đón đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm xã giao TP Đà Nẵng. Chuyến thăm diễn ra trong bốn ngày, từ ngày 8 đến 11-12.

Lễ đón đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm xã giao TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Đoàn tàu gồm tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli và tàu tuần dương USS Robert Smalls với hơn 2.000 sĩ quan, thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Thomas Shultz - Chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chính số 7 Hoa Kỳ làm trưởng đoàn.

Clip Đà Nẵng đón đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ.

Tham dự lễ đón tàu có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự TP, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Quân chủng Hải quân và các cơ quan chức năng liên quan.

Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli trên vịnh Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, năm 2025 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ tại Đà Nẵng góp phần tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập vào năm 2023.

Với những tiềm năng về du lịch, văn hóa, kinh tế và sự mến khách, Đà Nẵng luôn sẵn sàng là cầu nối cho các hoạt động hợp tác quốc phòng - an ninh, giao lưu văn hóa - thể thao và chia sẻ kinh nghiệm giữa các lực lượng hải quân hai bên.

Tàu tuần dương USS Robert Smalls trên cảng Tiên Sa. Ảnh: TẤN VIỆT

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo TP Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân.

Bên cạnh đó còn trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với các cán bộ, sĩ quan hải quân; giao lưu với trẻ em tại Làng Hy Vọng và các sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.