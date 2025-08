Chiến sự Nga-Ukraine 1-8: Kiev bị tập kích dữ dội, 175 người thương vong; Nga gây áp lực toàn mặt trận 01/08/2025 08:18

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang với hơn 120 cuộc giao tranh toàn chiến tuyến.

Kiev bị tập kích dữ dội, ít nhất 16 người thiệt mạng, nhiều trẻ em bị thương

. Ngày 31-7, chính quyền Ukraine xác nhận ít nhất 16 người thiệt mạng và 159 người bị thương sau khi TP Kiev bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa rạng sáng cùng ngày - một trong những đợt tấn công nghiêm trọng nhất trong những tuần gần đây, theo tờ The Kyiv Independent.

Ông Tymur Tkachenko - lãnh đạo chính quyền quân sự Kiev - cho biết đến khoảng 10 giờ tối 31-7 (giờ địa phương), đã có 16 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.

“Đáng tiếc, những dự đoán tồi tệ nhất về số người có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát đã trở thành sự thật” - ông Tkachenko nói.

Người dân tại một căn nhà bị hư hại sau khi Kiev bị tấn công dữ dội rạng sáng 31-7. Ảnh: Anna Donets/THE KYIV INDEPENDENT

Theo Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko, có 12 trẻ em và 3 sĩ quan cảnh sát nằm trong số những người bị thương. Tính đến chiều 31-7, có 30 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, bao gồm 5 trẻ em.

Ông Klitschko nhấn mạnh đây là số trẻ em bị thương cao nhất ở Kiev kể từ khi chiến sự bùng nổ hồi năm 2022.

. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng hơn 300 máy bay không người lái (UAV) và 8 tên lửa vào Ukraine trong đêm, nhắm vào nhiều khu vực bao gồm Kiev.

Để tưởng niệm các nạn nhân, chính quyền Kiev công bố ngày 1-8 là ngày tang lễ của địa phương. Cờ sẽ được treo rủ tại tất cả cơ quan công quyền và mọi hoạt động giải trí cũng bị cấm trong ngày.

Bên cạnh đó, cũng trọng 31-7, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) sẽ họp khẩn vào tối 1-8 (giờ New York, Mỹ) để thảo luận về đòn tấn công quy mô lớn vào thủ đô Kiev vừa qua, theo The Kyiv Independent.

Ngoại trưởng Sybiha cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tìm cách kéo dài chiến sự, kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực thống nhất để buộc Nga chấp nhận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện.

Cũng trong ngày 31-7, nhà ngoại giao cấp cao Mỹ John Kelley nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự trước ngày 8-8.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng ngày cũng nhận định các cuộc đàm phán hòa bình với Nga hiện vẫn chưa có tiến triển.

. Theo thông tin cập nhật lúc 22 giờ ngày 31-7 từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng vũ trang nước này đã đối đầu với 124 cuộc đụng độ với quân Nga kể từ đầu ngày.

Bộ này cho biết phía Nga đã tiến hành 36 cuộc không kích, sử dụng 66 bom lượn, 1.449 UAV cảm tử và thực hiện 3.410 đợt pháo kích nhằm vào các vị trí quân đội và khu dân cư Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt tại các hướng Lyman, Siversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk và Novopavlivka, khi quân Nga tăng cường tấn công nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ.

Mặt trận Pokrovsk chứng kiến mức độ tấn công cao nhất trong ngày khi Nga mở tới 37 đợt tấn công tại loạt khu định ở TP này.

Nga tuyên bố tập kích sân bay quân sự Ukraine

Trong bản cập nhật chiến sự ngày 31-7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nhóm chiến đấu của nước này đã gây thiệt hại lớn cho lực lượng Ukraine tại nhiều hướng mặt trận, đồng thời tập kích một sân bay quân sự và kho đạn của đối phương, theo hãng thông tấn TASS.

. Nhóm chiến đấu phía Bắc tuyên bố tiêu diệt hơn 160 binh sĩ Ukraine, phá hủy 1 xe bọc thép, 4 phương tiện cơ giới và 3 khẩu pháo dã chiến. Nga cho biết đã tấn công các đơn vị bộ binh cơ giới và lính dù Ukraine tại các tỉnh Sumy và Kharkiv.

. Nhóm chiến đấu phía Tây khẳng định gây tổn thất cho hơn 240 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 xe bọc thép, 20 phương tiện cơ giới, 2 radar phản pháo, 5 trạm tác chiến điện tử và 10 kho đạn. Giao tranh diễn ra tại Kharkiv và Donetsk.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Nhóm chiến đấu phía Nam thông báo tiêu diệt khoảng 150 quân nhân Ukraine, phá hủy 2 khẩu pháo dã chiến và 2 kho đạn. Lực lượng Nga tuyên bố đã kiểm soát thị trấn Chasov Yar ở Donetsk sau các đợt tấn công liên tiếp.

. Nhóm chiến đấu Trung tâm tuyên bố gây tổn thất nặng nề nhất, với khoảng 385 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, 3 xe bọc thép, 3 phương tiện cơ giới và 4 khẩu pháo bị phá hủy. Các đợt tấn công nhằm vào nhiều lữ đoàn cơ giới và Vệ binh Quốc gia tại Donetsk.

. Nhóm chiến đấu phía Đông tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ Ukraine, tiêu diệt hơn 205 binh sĩ, phá hủy 2 xe tăng, 3 xe bọc thép, 19 phương tiện cơ giới và 2 khẩu pháo. Các vị trí bị tập kích nằm ở Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

. Nhóm chiến đấu Dnepr gây thiệt hại cho khoảng 70 binh sĩ Ukraine, phá hủy 6 phương tiện cơ giới, 1 khẩu pháo dã chiến và 9 trạm tác chiến điện tử. Ngoài ra, lực lượng này cho biết đã phá hủy 4 kho đạn và 2 kho vật tư quân sự tại Kherson và Zaporizhia.

. Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết các lực lượng nước này đã tấn công 147 mục tiêu quân sự của Ukraine, trong đó có sân bay quân sự, kho tên lửa, xưởng UAV, trung tâm huấn luyện phi công UAV và nhiều vị trí đóng quân tạm thời của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.

Nga cũng tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 169 UAV của Ukraine trong ngày qua.