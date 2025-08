Hội đồng Bảo an sắp họp khẩn sau cuộc không kích ồ ạt vào thủ đô Kiev 01/08/2025 06:43

(PLO)- Ngoại trưởng Ukraine - ông cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sắp họp khẩn về tình hình Ukraine sau vụ Kiev bị không kích gây thương vong lớn hôm 31-7.

Ngày 31-7, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) sẽ họp khẩn vào tối 1-8 (giờ New York, Mỹ) để thảo luận về đòn tấn công quy mô lớn vào thủ đô Kiev vừa qua, theo tờ The Kyiv Independent.

Đòn không kích xảy ra vào sáng 31-7, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 159 người bị thương, trong đó có 12 trẻ em). Phía Ukraine quy là do Nga làm.

Ngoại trưởng Sybiha cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tìm cách kéo dài chiến sự và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực thống nhất để buộc Nga chấp nhận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: TRANG WEB TỔNG THỐNG UKRAINE

Vụ tấn công vào Kiev nói trên được xem là một trong những đợt không kích nghiêm trọng nhất trong những tuần gần đây. Thị trưởng Kiev cho biết số lượng trẻ em tại thành phố bị thương trong cuộc không kích là cao nhất kể từ khi chiến sự bùng nổ vào năm 2022.

Cũng trong ngày 31-7, nhà ngoại giao cấp cao Mỹ John Kelley nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự trước ngày 8-8.

Ông Trump cảnh báo sẽ áp thuế mạnh lên Nga nếu nước này không dừng chiến dịch quân sự. Biện pháp này có thể ảnh hưởng cả các quốc gia đang mua dầu và khí đốt từ Nga như Trung Quốc và Ấn Độ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng ngày cũng nhận định các cuộc đàm phán hòa bình với Nga hiện vẫn chưa có tiến triển.

Phía Nga chưa lên tiếng về các thông tin trên.