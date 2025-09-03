Chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng lãnh 2 năm 3 tháng tù 03/09/2025 18:42

(PLO)- Theo cáo trạng, bị cáo Giáp Thị Sông Hương - chủ cơ sở Mái ấm Hoa hồng đã nhiều lần dùng tay, chân, chai dầu gió, lược đánh, dùng tay xách, ném các cháu bé...

Chiều 3-9, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Giáp Thị Sông Hương (chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) 2 năm 3 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi) 2 năm tù, Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi) 2 năm tù, Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) 1 năm tù về tội hành hạ người khác.

Phiên tòa được xét xử kín, do thẩm phán Quách Thanh Bình, Phó chánh tòa Gia đình và người chưa thành niên làm chủ tọa.

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (giữa) tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, ngày 4-9-2024, theo trình báo của PV báo Thanh niên, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra, xác minh việc các bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng thường xuyên đánh, hành hạ, chửi mắng đối với các cháu bé tại đây.

Cơ quan chức năng xác minh xác định cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập mái ấm Hoa Hồng hoạt động từ tháng 7-2023 do bà Giáp Thị Sông Hương làm người đại diện theo pháp luật và trực tiếp quản lý.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, mái ấm Hoa Hồng có 86 cháu bé mồ côi từ 2 tháng đến 5 tuổi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, trong khi theo giấy tờ cơ sở này chỉ được nuôi dưỡng 39 trẻ. Bà Hương thuê 11 nhân viên bảo mẫu trông giữ, chăm sóc các cháu bé và hai lái xe chở các bé đến trường mẫu giáo.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định trong quá trình chăm sóc các cháu, các bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền chửi rủa, đánh vào cơ thể các bé khi thay tã, cho bé bú; xách ném các bé xuống nệm, tát, đánh vào cơ thể các bé.

Giáp Thị Sông Hương và Trang Mỹ Nhanh khi chăm sóc 30 cháu tại phòng 102 đã nhiều lần dùng tay, chân, chai dầu gió, lược đánh, dùng tay xách, ném các cháu.

Cũng theo cáo trạng, các bị cáo là bảo mẫu đều khai nhận khi được Hương tuyển dụng vào làm bảo mẫu đều là người có trình độ văn hóa thấp, không được học và tập huấn gì về kỹ năng, phương pháp sư phạm nuôi dạy trẻ.

Bị cáo Hương là người chủ cơ sở và đã nuôi dưỡng vượt quá số lượng trẻ cho phép dẫn đến các bảo mẫu có cách hành xử bạo lực, thiếu chuẩn mực.