Lý do hoãn xử vụ các bảo mẫu trong Mái ấm Hoa Hồng hành hạ trẻ 15/08/2025 09:38

(PLO)- Theo cáo trạng, bị cáo Giáp Thị Sông Hương đã nuôi dưỡng vượt quá số lượng trẻ cho phép tại Mái ấm Hoa Hồng dẫn đến các bảo mẫu có cách hành xử bạo lực, thiếu chuẩn mực.

Ngày 15-8, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng. Phiên tòa được xét xử kín.

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) và đồng phạm là các bảo mẫu, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền, Trang Mỹ Nhanh bị đưa ra xét xử về tội hành hạ người khác.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là bà Quách Thanh Bình, Phó Chánh tòa Tòa Gia đình và người chưa thành niên.

Trong phần thủ tục phiên tòa, bị cáo Trang Mỹ Nhanh (đang tại ngoại) cho biết sức khoẻ yếu không đủ khả năng tham gia phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Dự kiến phiên tòa sẽ mở lại vào đầu tháng 9.

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (ở giữa) tại toà. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, ngày 4-9-2024, anh TDK (Phóng viên Báo Thanh niên) đến Công an phường Trung Mỹ Tây, quận 12 (cũ), TP.HCM trình báo sự việc các bảo mẫu tại “Mái ấm Hoa Hồng” thường xuyên có hành vi đánh, hành hạ, chửi mắng đối với các cháu bé đang được nuôi dưỡng tại đây, kèm theo đoạn phim tài liệu do phóng viên đăng bài trên báo báo.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh.

Kết quả xác minh kiểm tra xác định, Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập “Mái ấm Hoa Hồng" hoạt động từ tháng 7-2023, có giấy chứng nhận. Giáp Thị Sông Hương là người đại diện theo pháp luật và cũng là người trực tiếp quản lý cơ sở này.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, Mái ấm Hoa Hồng có 86 cháu bé mồ côi (độ tuổi từ 2 tháng đến 5 tuổi) đang được chăm sóc nuôi dưỡng. Hương thuê 11 nhân viên bảo mẫu với mức lương 6 triệu đồng/tháng để trông giữ, chăm sóc các cháu bé. Ngoài ra, Hương còn thuê 2 lái xe chở các cháu bé đến trường mẫu giáo.

Đối chiếu các giấy tờ liên quan đến việc nuôi dưỡng trẻ mồ côi của “Mái ấm Hoa Hồng” thì cơ sở này chỉ được phép được nuôi dưỡng tại đây là 39 trẻ em. Tuy nhiên, số lượng thực tế nhiều hơn do có người sinh xong bỏ con, có người đưa con tới “Mái Ấm Hoa Hồng" nhờ nuôi hộ...

Hiện nay, tất cả 86 trẻ em đã được cơ quan chức năng chuyển đến nuôi tại các cơ sở bảo trợ trẻ em

Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM đã tiến hành xác minh tất cả các trẻ nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ nuôi trẻ có kết quả như sau: Các trẻ em được chuyển giao đến nay sức khoẻ phát triển bình thường, ăn ngoan, ngủ ngon vui chơi bình thường, không có trẻ nào có biểu hiện về sang chấn tâm lý, hoặc có biểu hiện gì về tâm thần.

Quá trình điều tra xác định, trong quá trình chăm sóc các cháu bé tại Phòng 101 và Phòng 202, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền nhiều lần có hành vi chửi rủa, dùng tay, tay cầm của cây lau nhà, đũa gỗ, đánh vào cơ thể các khi thay tã, cho bé bú; xách ném các bé xuống nệm, tát, đánh vào cơ thể các bé.

Giáp Thị Sông Hương và Trang Mỹ Nhanh trong thời gian chăm sóc 30 cháu tại Phòng 102 đã nhiều lần sử dụng tay, chân, chai dầu gió, lược đánh và dùng tay xách, ném các cháu.

Cũng theo cáo trạng, các bị cáo là bảo mẫu đều khai nhận khi được Hương tuyển dụng vào làm bảo mẫu đều là người có trình độ văn hóa thấp, không được học và tập huấn gì về kỹ năng, phương pháp sư phạm nuôi dạy trẻ.

Bản thân bị cáo Hương là người chủ cơ sở khi được cấp phép với cơ sở, vật chất chỉ bảo đảm nuôi dạy 39 trẻ em. Hương đã nuôi dưỡng vượt quá số lượng cho phép dẫn đến các bảo mẫu có cách hành xử bạo lực, thiếu chuẩn mực.