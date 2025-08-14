Tòa xử kín vụ các bảo mẫu trong Mái ấm Hoa Hồng hành hạ trẻ 14/08/2025 09:41

(PLO)- Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (chủ Mái ấm Hoa Hồng) và đồng phạm là các bảo mẫu bị đưa ra xét xử về tội hành hạ người khác và phiên tòa được xét xử kín...

Dự kiến ngày mai (15-8), Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng.

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) và đồng phạm là các bảo mẫu, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền, Trang Mỹ Nhanh bị đưa ra xét xử về tội hành hạ người khác. Phiên tòa được xét xử kín.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Quách Thanh Bình, Phó Chánh tòa Tòa Gia đình và người chưa thành niên.

Công an lấy lời khai với bà Hương. Ảnh: CA

Như PLO đã đưa tin, Công an TP.HCM tiếp nhận thông tin từ báo Thanh Niên về việc bảo mẫu hành hạ các trẻ nhỏ ở Mái ấm Hoa Hồng (quận 12 cũ, TP.HCM).

Theo điều tra, Mái ấm Hoa Hồng là cơ sở bảo trợ, nhận nuôi dưỡng gần trẻ em, có cả trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi.

Trong quá trình chăm sóc, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền đã có hành vi nhiều lần đánh đập, ngược đãi các cháu bé. Bà Hương và bà Nhanh trong quá trình chăm sóc các cháu bé ở mái ấm Hoa Hồng đã có hành vi đe dọa, đối xử tàn ác, đánh tất cả 30 cháu bé và lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm Hoa Hồng được Phòng Lao động, Thương binh và xã hội quận 12 cấp phép hoạt động từ tháng 7-2023 đến nay, do bà Giáp Thị Sông Hương là người đại diện theo pháp luật và trực tiếp quản lý.

Cơ sở này có 12 nhân viên bảo mẫu và hai nhân viên lái xe. Tại thời điểm kiểm tra, có 86 cháu bé thuộc diện trẻ em mồ côi (từ hai tháng đến ba tuổi) đang được nuôi dưỡng tại cơ sở, vượt quá số lượng cấp phép là 47 trẻ.

Ngay sau khi sự việc được phát hiện, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã chỉ đạo tổ công tác phối hợp với các đơn vị liên quan phân loại trẻ và lập hồ sơ 86 trẻ (trong đó có 1 trẻ đang điều trị viêm phổi tại bệnh viện, 1 trẻ được người thân tiếp nhận) để cách ly khẩn cấp.

Hiện các trẻ của mái ấm Hoa Hồng đã được chuyển về các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở LĐ-TB&XH để chăm sóc, nuôi dưỡng.