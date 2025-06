Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Nhà đầu tư tin tưởng môi trường đầu tư ở TP.HCM

Sáng 3-6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5; nhiệm vụ, giải pháp tháng 6-2025.

Phát biểu mở đầu phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận định nửa đầu năm 2025, TP.HCM có nhiều thuận lợi và khó khăn, nhưng thuận lợi ít, khó khăn nhiều.

Tuy vậy, những con số thống kê vẫn cho thấy các dấu hiệu tích cực của kinh tế TP, dù chưa đạt được kỳ vọng. Các chỉ số vĩ mô, chỉ số công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch vẫn giữ vai trò là động lực tăng trưởng chính của TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, trong 5 tháng đầu năm, số lượng dự án đầu tư đã vượt so với cùng kỳ năm 2024. “Dù chưa đạt kỳ vọng nhưng đây là tín hiệu vui, cho thấy có sự khởi động lại và sự tin tưởng trở lại của các nhà đầu tư trong nước đối với môi trường đầu tư tại TP.HCM”- ông nhấn mạnh và cho biết trong những tháng đầu năm, lãnh đạo TP đã tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư. Đặc biệt có doanh nghiệp chỉ tiếp xúc trong vòng 1 giờ đồng hồ nhưng đã quyết định đầu tư dự án trị giá 2 tỉ USD.

Theo ông Được, những chuyển biến tích này cũng thể hiện sự “ấm dần”, thích ứng, thay đổi tư duy, thái độ của cán bộ đối với nhà đầu tư.

Việc xây dựng trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu tại TP.HCM có nhiều khởi sắc. Đã có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến TP và nhiều nhà đầu tư khác đang chờ đợi. “Khi định hướng đã rõ ràng, nhà đầu tư sẽ ngày càng nhiều hơn”- ông Được nhìn nhận.

Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết một số mục tiêu vẫn chưa đạt được. Theo ông, trong bối cảnh hiện nay, để đạt mức tăng trưởng hai con số như đã đặt ra là rất khó. Dù vậy, ông khẳng định TP sẽ nỗ lực tối đa để đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương giao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất có thể.

Ông Được cũng đánh giá trong giai đoạn gần đây, sự đóng góp của doanh nghiệp nhà nước có xu thế giảm. “Chiếc áo của doanh nghiệp nhà nước hiện nay đã chật, cũ, cần thay áo mới, phù hợp hơn để phát huy hơn nữa vai trò của kinh tế nhà nước”- ông nói thêm.

Về đầu tư công, ông cho rằng kết quả vẫn còn khiêm tốn. Trong 5 tháng đầu năm, TP chỉ giải ngân trên 10% kế hoạch, thấp hơn mức trung bình cả nước là 15%.

Trong khi đó, thu ngân sách đạt hơn 47%, tuy nhiên, theo Chủ tịch TP.HCM vẫn còn nhiều khoản thu chưa đạt mục tiêu, cần giao thêm nhiệm vụ cho các ngành Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng…

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê TP.HCM, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 5 của TP.HCM có nhiều khởi sắc. Các hoạt động lễ hội, du lịch kéo theo sự tăng trưởng của thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp.

Tuy nhiên, dự báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm sẽ khó khăn. Trong đó, vấn đề thuế đối ứng của Mỹ vẫn sẽ là trở ngại cho sản xuất của TP.HCM. Giải ngân đầu tư công đến cuối tháng 5 mới chỉ đạt hơn 10%, chưa có chuyển biến tích cực, cần đưa ra các giải pháp quyết liệt hơn.

Ông Hoàng cho rằng hiện chỉ số lạm phát của TP.HCM đang ở mức cao. Theo thống kê của Chi cục Thống kê TP.HCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 4,5% so với cùng kỳ.

CPI tính chung 5 tháng đầu tăng 4,27%. Trong đó, 8/11 nhóm có chỉ số giá tăng, mức tăng cao nhất là thuốc và dịch vụ y tế với 17% và 3/11 nhóm có chỉ số giá giảm với mức giảm cao là nhóm giao thông với 1,8%.

Theo ông Hoàng, chỉ số lạm phát của TP.HCM đang tăng cao so với cả nước và so với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (chỉ khoảng 1,5-2%), cần đánh giá lại chương trình kích cầu tiêu dùng và bình ổn thị trường của TP.HCM.

Chi cục trưởng Chi cục Thống kê TP.HCM nhìn nhận khi thực hiện sắp xếp bộ máy cần hạn chế thấp nhất sự tồn đọng, gián đoạn công việc. “Ngay từ bây giờ, TP.HCM cần ngồi lại với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu xác định các động lực tăng trưởng cho TP.HCM mới, có bài toán vận hành ngay khi TP.HCM mới đi vào hoạt động, để đạt yêu cầu tăng trưởng Trung ương giao phó, ít nhất là 8%” – ông Hoàng nhấn mạnh.

Còn TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, cho rằng trong tâm lý kinh tế, sự hồ hởi của việc sáp nhập sẽ tạo nhiều hiệu ứng tích cực trong quý II và các tháng tới, với điều kiện TP có những hành động cụ thể.

TS Vũ phân tích việc sáp nhập sẽ mở ra hai xu hướng. Xu hướng tích cực là các công trình, dự án, chương trình, nhiệm vụ tồn đọng sẽ được đẩy nhanh; còn xu hướng tiêu cực là sự chờ đợi sau khi ổn định bộ máy mới làm.

“Dữ liệu của tháng 5 đã thể hiện rõ vấn đề này – TS Vũ nói và nhấn mạnh tháng 5, tháng 6 là các tháng trụ cột, bản lề, mỏ neo để quyết định việc có đạt tăng trưởng 8,5% trong năm 2025 hay không. Ông cho rằng TP có khả năng đạt mức tăng trưởng này nếu có sự xoay trục, thúc đẩy các vấn đề còn tồn tại, nếu không, TP sẽ gặp nhiều khó khăn trong hai quý vào cuối năm.

Du lịch đạt gần 98.000 tỉ đồng trong 5 tháng

Theo UBND TP.HCM, kinh tế - xã hội TP tháng 5, năm tháng đầu năm 2025 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; các chỉ tiêu tăng trưởng khá so với tháng trước và với cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước đạt hơn 113.000 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt hơn 540.000 tỉ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 4,37 tỉ USD, tăng 3,4% so với tháng trước; lũy kế 5 tháng ước đạt 20,36 tỉ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu du lịch tháng 5 ước đạt hơn 21.000 tỉ đồng, tăng 34,1% so cùng kỳ lũy kế 05 tháng ước đạt gần 98.000 tỉ đồng, tăng 28,9%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 ước tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 9,4% so với tháng 5 năm 2024; lũy kế 5 tháng, IIP toàn ngành công nghiệp ước tăng 8,2% so cùng kỳ.

Đến hết ngày 28-5, theo số liệu Kho bạc Nhà nước khu vực II cung cấp sơ bộ, TP đã giải ngân là 8.710 tỉ đồng, đạt 10,2%.

Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt hơn 245.000 tỉ đồng, đạt 47,26% dự toán, tăng 4,38% so cùng kỳ.