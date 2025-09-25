Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc và Tổng thống Iraq 25/09/2025 06:24

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu, điều phối và dẫn dắt các nỗ lực đa phương, đề xuất các giải pháp toàn cầu.

Trưa ngày 24-9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp với Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 Annalena Baerbock.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 Annalena Baerbock. Ảnh: QĐND

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ vai trò của Liên hợp quốc

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 Quốc khánh cùng lúc với Liên hợp quốc kỷ niệm 80 năm thành lập, cũng như việc sẽ đăng cai Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng cuối tháng 10 tới và làm Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Công ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 2026.

Bà Baerbock đặc biệt đánh giá cao bài phát biểu và thông điệp quan trọng của Chủ tịch nước tại Đại hội đồng ngày 23-9, trong đó thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Liên hợp quốc nói chung và Chủ đề của Khoá họp năm nay nói riêng.

Khẳng định giữa Việt Nam và Liên hợp quốc có nhiều điểm tương đồng trong đánh giá tình hình, cũng như trong cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và Liên hợp quốc, Bà Baerbock đánh giá cao vai trò tích cực, năng động và vị thế ngày càng cao, đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam tại các cơ quan, diễn đàn Liên hợp quốc, trong đó có Đại hội đồng, nhất là trong bối cảnh thế giới và Liên hợp quốc có nhiều thách thức hiện nay.

Đề cao sáng kiến của Việt Nam về Ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh 27-12 được Liên hợp quốc thông qua ra từ năm 2020, Chủ tịch Đại hội đồng mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của Việt Nam với Hội nghị cấp cao lần thứ hai về phòng, chống và ứng phó đại dịch tổ chức vào năm 2026.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng bà Annalena Baerbock được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 và đánh giá cao chủ đề của Khóa họp năm nay do bà đưa ra - “Chặng đường 80 năm cùng nhau và xa hơn nữa vì hoà bình, phát triển và con người”.

Nhấn mạnh Việt Nam kiên trì, nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu, điều phối và dẫn dắt các nỗ lực đa phương, đề xuất các giải pháp toàn cầu.

Bà Annalena Baerbock nguyên là Ngoại trưởng Đức. Bà là người phụ nữ thứ năm và là một trong những người trẻ tuổi nhất giữ vị trí này kể từ khi Liên hợp quốc thành lập cách đây 80 năm. Các ưu tiên chính của Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm: (i) Thúc đẩy cải tổ LHQ; (ii) Bảo đảm các mục tiêu về hoà bình, an ninh, phát triển bền vững và con người; (iii) Thúc đẩy một LHQ dành cho tất cả mọi người.

Chia sẻ nhận định của Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc về tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước bày tỏ sự tin tưởng rằng với sự ủng hộ của đại đa số các quốc gia thành viên, Liên hợp quốc sẽ đi đúng hướng các mục đích, tôn chỉ đã đề ra và cho rằng Đại hội đồng Liên hợp quốc cần thúc đẩy tăng cường quyết tâm chính trị, củng cố hợp tác và đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

Khẳng định Việt Nam sẵn sàng tăng cường đóng góp cho các công việc chung của Liên hợp quốc, Chủ tịch nước chia sẻ với bà Baerbock về việc chuẩn bị đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10-2025, chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 2026, cũng như ứng cử vào nhiều cơ quan, vị trí quan trọng khác và đề nghị Chủ tịch Đại hội đồng hỗ trợ tích cực cho các nỗ lực của Việt Nam.

Đánh giá cao các ưu tiên, cam kết của bà Baerbock, đặc biệt là về xây dựng đội ngũ Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng, Chủ tịch nước đề nghị bà Baerbock tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho cán bộ Việt Nam vào làm việc tại liên hợp quốc, trong đó có Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng.

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cùng thúc đẩy các ưu tiên chung của Việt Nam và Liên hợp quốc thời gian tới.

Doanh nghiệp Việt Nam muốn tăng cường đầu tư vào Iraq

Ngày 24-9, tại New York, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid trong khuôn khổ tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid. Ảnh: QĐND

Trong không khí hữu nghị, chân thành, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Iraq. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố quan hệ hợp tác nhiều mặt với Iraq, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn doanh nghiệp, để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng cũng như tăng cường tiếp cận thị trường Halal.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn Iraq sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của Iraq trong quá trình tái thiết đất nước.

Tổng thống Abdul Latif Rashid bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; nhấn mạnh Iraq coi Việt Nam là một đối tác quan trọng và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quản lý nguồn nước, nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ quá trình tái thiết tại Iraq.

Hai bên nhất trí thúc đẩy nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai bên, đồng thời nghiên cứu thiết lập các cơ chế mới cũng như ký kết các văn bản thỏa thuận mới trên các lĩnh vực tiềm năng.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid tới thăm Việt Nam và tham dự Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (25 - 26-10-2025).