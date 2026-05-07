Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đặt hàng Hiệp hội logistics và Cảng biển 07/05/2026 19:39

(PLO)- Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã đặt hàng cho Hiệp hội logistics và Cảng biển tỉnh ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của Hiệp hội này.

Ngày 7-5, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Đại hội Hiệp hội logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030.



Dự hội nghị có bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk; ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và đại diện các sở, ngành cùng đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại hội Hiệp hội logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho ngành logistics địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, mong muốn thời gian tới, tỉnh sẽ có những doanh nghiệp logistics hàng đầu, những trung tâm logistics lớn.

Theo ông Huy, tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển logistics. Tuy nhiên, nếu cứ mạnh ai nấy làm, không có sự gắn kết thì doanh nghiệp địa phương sẽ thua ngay trên sân nhà.

Vậy nên, ông Huy đề nghị Hiệp hội logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk phải là nơi tập hợp, để các doanh nghiệp trong tỉnh liên kết với nhau, cùng đồng hành, cùng phát triển.

Ông Huy cũng 'đặt hàng' cụ thể cho Hiệp hội logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ này.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phải hình thành ít nhất một đến hai trung tâm logistics thực sự có quy mô trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phải đặc biệt chú trọng vào chuỗi cung ứng lạnh.

Ông Đỗ Hữu Huy phát biểu tại đại hội. Ảnh: T.T

​Ông Huy cũng yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp logistics phải chuyển từ việc mạnh ai nấy làm sang liên kết để cùng đồng hành, cùng phát triển.

Ông Huy cho hay tỉnh Đắk Lắk cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển ổn định, bình đẳng và đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, thương mại dịch vụ, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững.

Đặc biệt, trong thời gian tới, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư phát triển hạ tầng logistics, hạ tầng giao thông liên kết liên vùng, các trung tâm logistics, kho bãi, điểm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ phục vụ sản xuất, chế biến, sản xuất nông sản.

Qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái logistics đồng bộ, hiện đại, gắn với định hướng phát triển của tỉnh Đắk Lắk, trở thành trung tâm logistics và trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực.

“Với phương châm hợp lực logistics, chung chuỗi giá trị trong một tầm nhìn, tôi tin tưởng Hiệp hội logistics và Cảng biển Đắk Lắk sẽ ngày càng phát triển, khẳng định vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, phát huy hiệu quả vai trò liên kết, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà trong thời gian tới”, ông Huy nói.

Ông Nguyễn Thanh Ngân, được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội. Ảnh: T.T

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và tiến hành bầu Ban Chấp hành Hiệp hội logistics và Cảng biển Đắk Lắk khóa I.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Ngân, Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Viện tư vấn và Đào tạo công nghệ Logistic được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

Ông Trần Tiến Lợi, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thái Hòa; ông Phạm Đông Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải ô tô An Phước cùng được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hiệp hội.