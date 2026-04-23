Chưa có kết luận nguyên nhân nứt mặt đập hồ chứa nước Sông Than 23/04/2026 10:50

(PLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đang hoàn thiện hồ sơ kiểm định đột xuất an toàn đập, hồ chứa nước Sông Than để xác định nguyên nhân nứt mặt đập.

Ngày 23-4, tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội quý I-2026 tỉnh Khánh Hòa, bà Phạm Thị Thanh Hường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh này đã thông tin vụ việc nứt mặt đập hồ Sông Than mà báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh.

Hồ chứa nước Sông Than vừa tích nước đã xảy ra hiện tượng nứt, thấm.

Bà Hường cho hay, dự án hồ chứa nước Sông Than tại xã Anh Dũng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Theo báo cáo của cơ quan này, lớp bê tông bề mặt đỉnh đập có hiện tượng xuất hiện vết nứt tại một số vị trí. Các vết nứt bê tông bề mặt đỉnh đập đã được đơn vị thi công xử lý khắc phục xong vào ngày 30-11-2025.

Công trình hồ chứa nước này cũng có hiện tượng thấm nước ở tường bên hành lang thân đập bê tông và đã được đơn vị thi công khắc phục xong vào ngày 15-11-2025.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, nguyên nhân của tình trạng nứt lớp bê tông bề mặt đỉnh đập, thấm trong hành lang thân đập vẫn chưa được đơn vị tư vấn thiết kế làm rõ và có đánh giá cụ thể.

Cơ quan này đánh giá đây là nội dung có tính chất phức tạp, việc đánh giá nguyên nhân phát sinh phải dựa trên cơ sở khoa học, phân tích cụ thể từ nhiều thông tin có liên quan như: Hồ sơ thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng thi công, kết quả giám sát....

Chủ đầu tư đã khắc phục hiện tượng nứt mặt đập hồ chứa nước Sông Than. Ảnh: H.H

Vì vậy, cần phải có đơn vị tư vấn độc lập, đầy đủ năng lực và chuyên môn, cùng với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành để hỗ trợ trong việc xác định nguyên nhân các sự cố và đề xuất giải pháp xử lý. Nhằm giải quyết triệt để các phát sinh, đảm bảo an toàn công trình trong quá trình vận hành, khai thác.

Liên quan đến sự cố trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thuê đơn vị tư vấn kiểm định độc lập, có đủ năng lực và kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá toàn diện các tồn tại phát sinh tại hồ chứa nước Sông Than.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thực hiện việc kiểm định, đề xuất các giải pháp mang tính khả thi nhằm xử lý dứt điểm các nội dung tồn tại, bảo đảm an toàn và hiệu quả trong quá trình quản lý, vận hành công trình.

Đồng thời, giao chủ đầu tư phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ các tồn tại phát sinh tại hồ chứa nước Sông Than. Kịp thời thực hiện các biện pháp khắc phục, sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn cho công trình.

Bà Hường thông tin thêm, đến nay Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất công tác lập đề cương, nhiệm vụ và dự toán kiểm định đột xuất an toàn đập, hồ chứa nước Sông Than. Đang thực hiện công tác thẩm định đề cương, nhiệm vụ và dự toán làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ quy định hiện hành.

Dự kiến, sở này sẽ hoàn thành đề cương, trình UBND tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện trước ngày 30-4.