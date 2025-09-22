Chưa thể tuyên án phúc thẩm các cựu lãnh đạo Vinafood II 22/09/2025 14:07

(PLO)- Toà án cấp phúc thẩm xét thấy cần làm rõ thêm tình tiết trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam Vinafood II nên chưa thể tuyên án.

Ngày 22-9, liên quan vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II), sau một tuần nghị án kéo dài, HĐXX phúc thẩm thông báo do còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên sẽ mở lại phiên toà vào một ngày trong tháng 10, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM xác định, Tổng Công ty Lương thực miền Nam - Vinafood II là 100% vốn nhà nước và được giao quản lý, sử dụng khu đất 132 Bến Vân Đồn.

Vinafood II đã đề nghị và được UBND TP.HCM, Bộ Tài chính chấp thuận cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu đất 132 Bến Vân Đồn và làm dự án chung cư kết hợp , cao ốc văn phòng... theo đề án xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP.HCM.

Trải qua nhiều giao dịch góp vốn, chuyển nhượng cổ phần khu đất 132 Bến Vân Đồn đã bị chuyển giao cho tư nhân trái quy định gây thất thoát hơn 68 tỉ đồng.

Từ đó, toà án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Phong (cựu ủy viên HĐQT, tổng giám đốc) 4 năm 6 tháng tù, Trần Bảy (cựu trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược) 3 năm tù, Vũ Bá Vinh (cựu ủy viên HĐQT kiêm trưởng ban Kiểm soát) và Trương Văn Húa (cựu ủy viên HĐQT) 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Văn Vẹn (cựu chủ tịch HĐQT) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và Trương Văn Ảnh 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện VKS đã rút một phần kháng nghị đối với bị cáo Trần Văn Vẹn, đề nghị giữ nguyên hình phạt đối với bị cáo này. Đối với hai bị cáo bị kháng nghị tăng hình phạt là Vũ Bá Vinh và Trương Văn Húa, VKS đề nghị tăng mức hình phạt thêm từ 2-4 tháng tù.

Đối với hậu quả của vụ án là thiệt hại 68 tỉ đồng, đại diện VKS cũng đề nghị bác kháng cáo của Công ty Nguyễn Kim, cạnh đó là buộc các bị cáo phải liên đới cùng với Công ty Nguyễn Kim bồi thường khoản tiền này để khắc phục hậu quả.

Về phía Công ty Nguyễn Kim thì kháng cáo đề nghị xem xét huỷ bỏ một phần nội dung của bản án sơ thẩm theo hướng không buộc Công ty Nguyễn Kim phải nộp khắc phục số tiền 68 tỉ đồng vì cho rằng các giao dịch từ lúc mua cổ phần của Công ty Khánh Hội đến lúc thoái vốn đều là các giao dịch hợp pháp.

Công ty Phú Mỹ Hưng (chủ đầu tư mua lại khu đất 132 Bến Vân Đồn và xây dựng dự án chung cư Millennium) là người nhận chuyển nhượng ngay tình, được cấp phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đã chuyển nhượng cho người mua hợp pháp, không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. HĐXX cấp sơ thẩm kiến nghị huỷ bỏ ngăn chặn giao dịch nhà đất đối với dự án nêu trên của Công ty Phú Mỹ Hưng.