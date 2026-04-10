Chuyên gia tư vấn cho Cần Thơ cách xây dựng khu thương mại tự do theo chuẩn mực thế giới 10/04/2026 18:27

(PLO)- Tư vấn cho Cần Thơ, chuyên gia nói tầm nhìn chung của khu thương mại tự do có 4 trụ cột: lao động chất lượng cao; vốn đầu tư lớn hàng tỉ USD và lâu dài; chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất; phải xanh.

Chiều 10-4, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng các sở ngành làm việc với Công ty Cổ phần Dream Incubator Southeast Asia nghe báo cáo, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và quan điểm quan trọng phù hợp với tầm nhìn quốc gia, định hướng, năng lực của TP.

Ông Trần Thoang, Giám đốc Công ty CT-Strategies Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, ông Trần Thoang, Giám đốc Công ty CT-Strategies Việt Nam (thuộc công ty tư vấn chiến lược hải quan – thương mại CT-Strategies, Hoa Kỳ) đã trình bày về mô hình khu thương mại tự do của Cần Thơ theo kinh nghiệm Hoa Kỳ.

Theo đó, vị này đề xuất TP làm khu thương mại tự do tại Cảng Trần Đề vì đây là cảng nước sâu "siêu cảng" của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đi ra thế giới. Từ bờ ra tới cảng Trần Đề là 17km, trong 17 km đó làm kho, làm bãi, làm chế biến nhưng nó phải nằm dưới một cái "mũ lớn" là khu thương mại tự do thì mới khai thác quỹ đất, kêu gọi đầu tư.

Về quy mô, ông Thoang cho rằng TP quy hoạch 40.000 ha cho khu thương mại tự do là quá đạt chuẩn thế giới.

Về mô hình, ông nói “chúng tôi định vị cho Cần Thơ là mô hình "Cảng tự do". Nghĩa là Cảng Trần Đề phải nối trực tiếp với một khu thương mại tự do. Hàng vào đó là không có thuế, chỉ có phí thôi. Mô hình này ở Việt Nam chưa có, chỉ có Singapore, Hồng Kông, Vương quốc Anh.

“ĐBSCL mỗi năm sản xuất ra 20 tỉ USD nông sản (lúa gạo, hải sản) nhưng phải chở lên Cát Lái, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, chúng ta mất 20-30% chi phí, chi bằng có cảng Trần Đề tiết kiệm được thì nông dân rất phấn khởi” – ông Thoang nói.

Tuy nhiên, ông cho rằng để làm được khu thương mại tự do là bài toán tổng hợp rất lâu dài, bền bỉ. Nhiều địa phương đang vướng chưa làm được vì không có quy trình chuẩn, một container vào khu thương mại tự do thì hải quan làm gì, kiểm dịch làm gì, hiện không ai biết…

Ông hứa với TP là sẽ cùng xây dựng mô hình chuẩn về thương mại tự do. Khi đầu tư về khu này thì nhà đầu tư sẽ hỗ trợ vận hành trong 2 năm sau đó chuyển giao công việc lại cho doanh nghiệp địa phương vận hành dưới sự quản lý của TP.

Theo vị này, tầm nhìn chung của khu thương mại tự do có 4 trụ cột. Thứ nhất, phải thu hút được lao động chất lượng cao, lao động trong nước, lao động nước ngoài, có cơ chế nào. Thứ hai, phải thu hút vốn đầu tư lớn (hàng tỉ USD) và lâu dài. Thứ ba, phải đảm bảo chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất cho nhà đầu tư. Và thứ tư là phải xanh.

“Đoàn chúng tôi có những đơn vị hỗ trợ Cần Thơ làm cái này và phải làm theo tiêu chuẩn quốc tế chứ không phải mình nghĩ thế nào mình làm thế đó, làm chặt chẽ để khi đi vào hoạt động không bị vướng mắc cái gì hết” – ông Thoang nói và cho biết, công ty của mình là tư vấn Mỹ nên có tệp khách hàng công ty Mỹ, các doanh nghiệp này nói “nếu có khu thương mại tự do mà đúng là khu thương mại tự do thì họ mới vô”.

Ông cũng góp ý cho TP, sắp tới sửa Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị (về phát triển TP), Nghị quyết 45 của Quốc hội (về cơ chế đặc thù) thì đưa vấn đề khu thương mại tự do vào.