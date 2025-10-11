Cô gái 27 tuổi vỡ tử cung do dùng thuốc trên mạng phá thai 7 tháng 11/10/2025 19:29

(PLO)- Cô gái thấy bụng to, đi khám phát hiện có thai 27 tuần. Sau đó, cô lên mạng tìm kiếm và mua thuốc phá thai về uống.

Ngày 11-10, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ, 27 tuổi (Tây Hồ, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân mang thai 27 tuần, tương đương thai gần 7 tháng.

3 ngày trước khi nhập viện, cô không biết mình mang thai, chỉ thấy bụng to, đi khám phát hiện có thai 27 tuần. Sau đó, cô không đến viện khám nữa mà về nhà lên mạng tìm kiếm thông tin rồi tự mua thuốc phá thai trên mạng về uống.

Sau khi uống thuốc, bệnh nhân đau bụng dữ dội và đến bệnh viện tuyến dưới thăm khám. Nhận thấy tình trạng nguy kịch, các bác sĩ quyết định chuyển khẩn cấp bệnh nhân lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong đêm. Bệnh nhân không có người thân đi cùng.

Cô gái 27 tuổi vỡ tử cung do dùng thuốc phá thai mua trên mạng. Ảnh: BVCC

Tại đây, ê-kíp trực đã nhanh chóng thăm khám và phát hiện thai không trong buồng tử cung mà nằm trong ổ bụng, chẩn đoán bệnh nhân vỡ tử cung.

Ngay lập tức, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu. Nhờ sự phối hợp khẩn trương của kíp mổ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện được theo dõi, sức khỏe dần ổn định.