Phương án sắp xếp 39 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế 11/10/2025 11:14

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất tiếp tục giữ 25 bệnh viện, 2 bệnh viện sáp nhập vào đơn vị khác, còn lại chuyển giao nguyên trạng hoặc thành cơ sở của bệnh viện khác.

Bộ Y tế vừa có văn bản về việc đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Giữ 25 bệnh viện trực thuộc Bộ

Bộ Y tế đề xuất nhiều cơ sở vẫn giữ nguyên mô hình quản lý trực thuộc Bộ, một số sáp nhập hoặc chuyển giao cho các địa phương và cơ sở đào tạo y khoa để tăng cường hiệu quả khai thác.

Cụ thể, trong số 39 bệnh viện trực thuộc, Bộ Y tế đề xuất tiếp tục giữ 25 bệnh viện. 2 bệnh viện sáp nhập vào đơn vị khác, còn lại chuyển giao nguyên trạng hoặc thành cơ sở của bệnh viện khác.

Trong đó, tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế gồm các bệnh viện tuyến đầu như: Bạch Mai, K, Việt Đức, Nhi Trung ương, Phụ sản Trung ương, Chợ Rẫy, Thống Nhất… nhằm bảo đảm vai trò đầu tàu trong điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bệnh viện E sẽ trở thành cơ sở thuộc Bệnh viện Bạch Mai, hình thành mô hình chuỗi bệnh viện.

Một số bệnh viện chuyên khoa sẽ sáp nhập vào bệnh viện đa khoa trung ương hoặc các đơn vị quy mô lớn. Đơn cử, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Cần Thơ sẽ sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ; Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TP.HCM sáp nhập vào Bệnh viện Thống Nhất.

Trong số 39 bệnh viện trực thuộc, Bộ Y tế đề xuất tiếp tục giữ 25 bệnh viện. Ảnh: TT

Nhiều bệnh viện chuyên khoa được đề xuất bàn giao nguyên trạng về các địa phương nhằm phân cấp mạnh hơn trong quản lý và khai thác cơ sở vật chất.

Trong số này có Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (chuyển về UBND tỉnh Đồng Nai), Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (chuyển về tỉnh Gia Lai), Bệnh viện 74 Trung ương (chuyển về tỉnh Phú Thọ) và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (chuyển về TP Đà Nẵng).

Bộ Y tế đề xuất một số bệnh viện được chuyển giao thành bệnh viện thực hành cho các trường đại học y, như Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Đà Nẵng chuyển về Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng; Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương chuyển về Trường Đại học Y Hà Nội.

Sắp xếp lại khối phòng bệnh

Đối với khối Pháp y và Pháp Y tâm thần, Bộ Y tế hiện trực tiếp quản lý 8 đơn vị thuộc nhóm này. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ về giám định pháp y tâm thần cơ bản đã bảo đảm thống nhất theo Luật Giám định tư pháp.

Bộ Y tế đề nghị sửa Luật Giám định Tư pháp và chuyển giao nguyên trạng 5 trung tâm về địa phương quản lý.

Cùng với đó, Bộ đề xuất sắp xếp lại khối phòng bệnh nhằm xây dựng một đầu mối mạnh về y tế dự phòng quốc gia.

Theo đề xuất, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế, đồng thời trở thành đầu mối thực hiện chức năng của CDC Trung ương.

Với khối kiểm định, kiểm nghiệm và thiết bị, dược, thực phẩm và vaccine sinh phẩm y tế, Bộ Y tế đề xuất tiếp tục là đơn vị trực thuộc Bộ do tính chất đặc thù của từng đơn vị, đồng thời nghiên cứu sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong của các đơn vị bảo đảm hoạt động có hiệu lực hiệu quả.

Riêng Hệ thống SOS Việt Nam, Bộ Y tế đề xuất chuyển về địa phương 17 Làng SOS cơ sở, 25 trường trong hệ thống Làng Trẻ em SOS Việt Nam tổ chức lại 1 đơn vị sau khi hoàn thành việc bàn giao các đơn vị thuộc Hệ thống SOS Việt Nam về địa phương quản lý (Văn phòng SOS Việt Nam).