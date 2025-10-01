Có nên lắp đặt camera trong khoang hành khách của xe khách? 01/10/2025 16:04

(PLO)- Một số ý kiến đồng tình việc không lắp đặt camera khoang hành khách nhằm đảm bảo sự riêng tư cho hành khách và tránh gây tốn kém chi phí cho đơn vị kinh doanh vận tải.

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 tiếp tục thảo luận dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất xe kinh doanh vận tải (KDVT) phải lắp thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh người lái và ghi nhận hình ảnh trong khoang chở khách.

Tại Hội nghị, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại ý kiến việc lắp camera giám sát trong khoang chở khách vừa khó đạt được mục tiêu đề ra, vừa ảnh hưởng đến quyền riêng tư của hành khách.

Các chuyên gia cho rằng không nên lắp camera trong khoang hành khách nhằm đảm bảo sự riêng tư. Ảnh: TN

Ý kiến này nhận được nhiều đồng tình từ đơn vị vận tải và hiệp hội vận tải hành khách TP.HCM.

Trao đổi với PLO, ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách TP.HCM cho biết ông ủng hộ việc để các đơn vị KDVT không cần thiết lắp đặt camera trong khoang chở khách.

“Chỉ nên lắp camera giám sát tài xế để đảm bảo tài xế lái xe đúng theo quy định của pháp luật về giờ giấc lái xe hay các tác phong. Còn việc lắp camera này trong khoang hành khách vừa ảnh hưởng đến quyền riêng tư của hành khách vừa rất tốn kém chi phí cho các đơn vị KDVT”- ông Tính cho hay.

Theo ông Tính, những phương tiện hiện đại như máy bay, ô tô cũng không có lắp camera trong khoang hành khách. Lắp nhiều thiết bị trên xe nhưng không thường xuyên sử dụng thì sẽ không hữu dụng, chỉ lâu lâu ứng dụng trong một vài trường hợp cần thiết thì gây ra sự lãng phí, tốn kém.

Đại diện một đơn vị KDVT tại TP.HCM cho biết: “Nhiều khách hàng cũng không thích việc camera giám sát trong khoang hành khách, nên việc lắp vào cho đúng quy định nhưng rồi tắt khi hành khách không đồng tình cũng gây khó khăn cho đơn vị vận tải”.

Theo vị này nếu một đơn vị KDVT có nhiều xe thì việc lắp đặt camera cả tài xế và khoang hành khách thì tốn kém rất nhiều, trong khi đó ngành vận tải vẫn còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, cũng một số doanh nghiệp đã tự nguyện lắp camera giám sát khoang hành khách để bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, họ chỉ sử dụng khi thấy cần thiết.

Một số chuyên gia khác cũng có ý kiến, nếu bắt buộc áp dụng thì cần có khảo sát, đánh giá toàn diện để bảo đảm tính khả thi và sự đồng thuận.